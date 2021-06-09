«Хрустальная Турандот» отпразднует 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

ХХХ юбилейная церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в первый летний месяц (20 июня 2021) в музее-усадьбе «Архангельское». Церемония, как обычно, будет проходить в театрализованной форме по оригинальному сценарию. Сценарий для предстоящей церемонии пишет Сергей Плотов.

— Как всегда, это будет легко, весело, без графина и красной скатерти, без постукивания по столу, — сказал основатель и президент театральной премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький. — Бог даст, у нас всё получится!

Вести церемонию будет первая исполнительница роли Хрустальной Турандот Марина Есипенко.

— Мне очень приятно, что церемонию будет вести Марина, потому что 30 лет назад она была самой первой Турандот, — говорит Борис Беленький. — Благодаря очарованию, обаянию принцессы Есипенко мы многого добились и убедили театральную публику, что наша премия — очень важное творческое явление в жизни столицы.

— Право первой брачной ночи Хрустальной Турандот принадлежит мне, — пошутила Марина Есипенко. — Как раз когда возникла наша премия, Гарий Черняховский поставил этот спектакль с моим участием. В 1921 году возник Театр Вахтангова, в 1991-м появилась наша премия, все это очень символично. В этом году Театру Вахтангова исполняется 100 лет, а это тоже символ. Поэтому кто, как не я, должна вести эту церемонию?!

В этом году «Хрустальная Турандот» будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос, поэтому в основу сценария ляжет тема покорения космоса и первых космонавтов. Покоритель космоса, по задумке, будет помогать Принцессе. Партнером Марины Есипенко станет актер театра Оперетты Александр Бабик.

— Я подумал, что нам нужен актер сродни космонавту Гречко, который, будучи человеком мужественным, мог прослезиться, увидев красивую картину, — сказал Борис Беленький. — Александр Бабик очень похож на молодого Гречко, к тому же он ровесник нашей церемонии — ему 30 лет.

Предстоящую юбилейную церемонию вручения награды решено посвятить Юрию Лужкову за его неоценимый вклад в театральную жизнь Москвы. В память о вкладе Лужкова в развитие московских театров в рамках Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» учрежден ежегодный специальный приз имени Ю. М. Лужкова для лучших столичных театральных менеджеров.

По сложившейся традиции победители «Хрустальной Турандот» будут объявлены непосредственно на самой церемонии. Наградой победителям послужат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса и отлитые в Праге.

В разные годы лауреатами «Хрустальной Турандот» становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Сергей Женовач, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, РимасТуминас, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и многие другие актеры, режиссеры и художники.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото автора.

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