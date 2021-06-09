Миры анархии

Вспомнилось тут из давней фантастической книги глубоко уважаемого и периодически перечитываемого автором Сергея Лукьяненко, насчёт вольных планет — миров анархии, куда со всей Галактики собирались все те, кто был не в ладах с законом. Их терпели до поры, как терпят в доме мусорное ведро, в котором, в результате, оказываются все отбросы, и пока оно не наполнится, ведро это стоит в дальнем кухонном углу и его стараются не замечать. Ну, а когда ведро наполняется, хочешь, не хочешь, приходится его выносить на помойку и там опоражнивать. После чего оно продолжает выполнять те же функции, но уже с новым содержимым.

Ничего из нашей жизни не напоминает? Описанную выше роль в политическом пространстве бывшего Советского Союза выполняет Украина. Нет, в Латвии, Литве и Польше место для всех политических аутсайдеров, борцов за власть и смещение правящих на постсоветских просторах авторитарных и полуавторитарных лидеров и их кланов тоже находится, но именно на Украине их концентрация достигает апогея, благо, там их пестуют долго и с увлечением, а некоторые, типа Саакашвили, кого особенно авторитетные люди рекомендуют, даже в местные начальники имеют шанс на какое-то время прорваться.

Киев превратился в восточноевропейскую столицу политических и околополитических фриков разного уровня, от бывших крупных фигур до тех, кто ими хотел быть, но так и не стал, а также их окружения и групп поддержки. То ли с Лондона пример берут, который всю новейшую историю в этой роли выступал и выступать продолжает, то ли так уж сначала случайно получилось, а потом вошло в традицию… Впрочем, повышенная претенциозность, агрессивность и вечно суетная активность местного начальства, ставшая таким же фирменным стилем украинского руководства, как и руководства сопредельной Польши, такому развитию событий немало способствовала и способствует.

В самом деле, кто ещё, кроме украинского президента, делает выговоры президентам американским за недостаточную жёсткость в отношении России, одновременно повторяя, как мантру, заклинания, насчёт приёма Украины в НАТО и униженно прося денег? Причём так, как будто Украине все должны и кормить её, а точнее, дать эти деньги разворовать местным чиновникам, политикам и олигархам — высочайшая честь, которая только может быть предложена их западным кураторам и спонсорам. А ведро, между тем, всё наполняется и наполняется, так что, скорее всего, недалёк тот час, когда его придётся очищать от скопившейся в нём дряни. Аллегория, конечно, невежливая, а куда деваться…