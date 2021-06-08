Пардон, но я Собчак аплодирую… Катафалка показалось мало…

Это Эльнара Троицкая. Фотосессия в Самаре. Тогда ей еще не купили диплом юридического института. А может, не подарили. Но девушка она хорошая — целеустремленная. Знает, как и знает где можно добиться успеха. Пардон, я имею ввиду, конечно же, юридические услуги. Исключительно.

Когда мне доведется судиться, я непременно отправлюсь в ее юр. бюро. Потому что заворожен красноречием. Уверен, что судьи просто впадали в транс от первых слов. А может не впадали. В судах и не такое можно услышать.

Но меня поразила невероятная простота и деликатность милой Эльнары. Я, конечно, понимаю, что зря злая Собчачка девушку назвала эскортницей — не каждый спонсор выдержит такой напор мысли: «Покушать полноценно у меня не получилось. Как грамотный журналист, она пытается взять людей врасплох. Так как я занимаюсь судебной защитой, выступаю постоянно в судах, я знаю, что такое постоянно дискутировать, отстаивать клиента. Конечно, я была готова к данной провокации, поэтому мне было известно из предстоящих рубрик, что ей интересно, какие бренды на красивых женщинах, поэтому я ей конечно же не ответила, какие туфли на мне, на что она полезла под стол. Мне было неприятно, человек расслабленный, когда он кушает и занимается какими-то личными делами. Врасплох ей не получилось меня застать, на что она огорчилась и решила выложить в интернете информацию, что я «охотница за ВИПами».

В этой речи — хорошо все. Это песня. Песнь акына. Пространная и глубокая, как арык.

«Покушать полноценно у меня не получилось…Мне было неприятно, человек расслабленный, когда он кушает и занимается какими-то личными делами».

Ведь что здесь самое трогательное? Вот сидит человек — кушает. А полноценно накушаться не получается. И в расслабленном состоянии на нее нападают с провокациями.

Требуют озвучить бренд туфель. Но Эльмира провокацию отразила — она не ответила.

А полноценно накушавшаяся Собчачка полезла под стол. Посмотреть.

А что ей не полезть-то? И не туда лазала — полноценно накушавшись. Могла и под юбку залезть — определять бренд. Ей-то что? После катафалка — лазай не хочу..

Вот только зачем ей эта провинциальная глупышка? навар-то какой? Нет, чтобы под стол к Матвиенке залезла — у той покруче бренды будут.

Вот, казалось бы, умная Собчак поставила на место провинциальную дурочку. Якобы юриста, лепечущую о каких-то 50 млн ( деточка, иск чести и достоинства — от 500 до пяти тысяч рублей. Это потолок по нашему законодательству.)

Но ведь Собчак — НЕ умная. Она — глупа как пробка. И ведь сама это не понимает. Такое бывает. Можно уехать из деревни, можно даже родиться в Петербурге. Но корни-то — увы— из себя не выдавишь. Супоневские корни — из Брянской глубинки. Когда за ум выдают нахрапистость. Ну повезло им с мамашей быть знакомым лично с Президентом. А тот — человек деликатный. Благодарный.

Вот и ездит она на катафалках, выеживается, себя на смех выставляет.

Хотя может это и есть ум по современному, дескать, пусть смеются, ненавидят, а денежки-то капают.

Вот только нужны ли такие деньги? И такая известность?

Это как про какого-то артиста из разговора школьников — «Это тот, что в гостинице в штору наср…л?» И ведь, может, он какую роль когда получит — а помнить будут только по этому. По дерьму.