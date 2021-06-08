Опять не слава Б-гу с толерантностью… Сериал про Анну Болейн с чернокожей актрисой в роли несчастной жены английского короля получил низкие рейтинги зрителей, при восторженных отзывах критиков. Ничего из нашего недавнего прошлого не напоминает? Партийные идеологи в восторге от одних картин и морщатся на другие, а зритель валом прёт именно на то, что им не нравится, а те, которые они хвалят и награды им дают, обходит десятой дорогой. Тот самый случай — опять начальству, на этот раз западному, с народом не повезло. И это вовсе не про расизм. Это про то, что отнюдь не любые завиральные теории кабинетных теоретиков имеют шансы на жизнь. В том числе насчёт всего того, что теперь у американцев и европейцев сходит за прогресс.

Прогресса в современном изнасиловании и перевирании истории, в том числе в кинематографе, ради невесть каких идей о расовом и социальном равенстве, вбиваемом массам в глотку через «не могу», высосанных из пальца скучающими высоколобыми дураками из американских университетов и принятыми, как руководство к действию всей той политической сволочью, которая на Западе командует, ради победы над их конкурентами, типа Трампа, никакого нет. Есть тот же расизм, только другого цвета. И кабы новые правила игры не претендовали на переписывание всей истории человечества, может оно бы им с рук и сошло. А так — зритель не верит глазам своим и рейтинги обрушивает. Неразумный он, этот зритель. Упёртый. Непрогрессивный, что ли?

Все люди разные. Разного роста, веса, телосложения, цвета и оттенков волос, глаз и кожи. Мы все действительно принадлежим к разным расам и расизма в этом не больше, чем в классификации существ какого угодно биологического вида по породам и видам, от тигров и львов до коней и сусликов. Человек всё в этом мире классифицирует и сам он, как биологический вид, не исключение. При этом все от всех могут иметь детей и ни один народ не лучше и не хуже другого. Просто все разные. Попробуй, заставь эскимоса жить в пустыне — умрёт. Как и туарег на полюсе. Полинезийцу будет до крайности некомфортно в Тибете, а шерпу вряд ли понравится Амазония. И что? Игнорировать это можно. Заставлять снимать фильмы, где чернокожий Кортес будет воевать против вьетнамцев или норвежцев — можно. Но смысл?!

Нет, если ставится спектакль или снимается фильм про средневековую Шотландию или Англию эпохи Возрождения в Африке или в Индии — нет проблем. Других артистов нет, рынок местный, без претензий к исторической достоверности. И на гриме съэкономить можно. А можно, чтоб вообще все в джинсах, шортах и кроссовках ходили и кока-колой с гамбургерами питались. Какая в самом деле разница, как они одевались и что ели-пили в своём замшелом столетии? Называешь это авангардом и вперёд. Если артисты талантливые… То же самое, если это школьная постановка. Не заморачиваешь детей, и всё. Но если это ставится всерьёз, с претензией на то, чтоб было, как на самом деле… Совсем другой расклад получается.

Если уважать тех, о ком рассказ, буде это не легендарные, а исторические персонажи, или по замыслу автора особо важно, какого они происхождения, как у Шекспира с Отелло или у нас с арапом Петра Великого, так и будьте любезны соответствовать тому, что было в жизни, или тому, что указано в исходном произведении. Иисус и Моисей были евреями, Магомет арабом, Чингис монголом, а Ганди индусом. Цезарь или Ленин не были неграми, а Чака и Мартин Лютер Кинг белыми. Так что не надо путать историю и настоящее искусство с политическими и идеологическими завихрениями. Впрочем, говорить об этом с нынешними западниками и теми, кто их копирует у нас, бесполезно. Не для них писано. Попробуем хотя бы у себя дома оставаться нормальными, что ли?