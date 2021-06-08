Верните старого Коржа

Макс Корж выпустил первый на моей памяти трек, который отвергла его монструозная фан-база. В клипе всё вроде как прежде: коротко постриженные пацаны, узнаваемый ОПГ-шный почерк, куртки Ralph Lauren и непередаваемое настроение маскулинного единства. Тем не менее, примерно каждый пятый влепил дизлайк под роликом, а вся верхушка комментариев заполнилась негативными отзывами.

Я послушал «Аттестат» много раз и пришел к таким выводам: во-первых, это скорее плохо упорядоченный хаос, нежели удачный эксперимент; во-вторых — если вас действительно отпугивает такое звучание, то ничего зазорного в этом нет. Структурно это всё тот же Макс Корж: куплет на восемь строк, зацикленная строчка в хуке, куплет, хук, брейк, хук.

К припеву вообще ноль вопросов. Заикающиеся снейры делают бит очень живым, и не удивительно, что в клипе мелькает драм-машина. Здесь засэмплирован трек Бутырки на манер постоянно повторяющейся фразы «GIMME SOME GANJA» из бита «DNA» Кендрика — что само по себе интересно, потому что можно рассматривать две трактовки именно такого решения. Первый сценарий: Бутырка это низкая культура, а творчество Коржа — её актуальное и более институализированное отражение в мейнстриме. Другой — музыка Коржа, как настоящий пост-модерн, стирающий грань между низким и высоким.

А вот в куплетах проблемы: Макс мало того, что пытается уместить сбитую и разветвленную нарративную историю в восемь строчек и хаотично работает с интонацией, так ещё и перенасыщает инструментал рандомными вставками из диджейских сирен, щелчков оружия, выстрелов и эд-либов, переходящих в хук. На мой взгляд, своими куплетами, он угробил потенциально хороший трек с выдающимся продакшном на припеве. И очень сомнительно, что за таким провокационным решением стоит хоть какой-то посыл, претендующий на гениальность.