{ 8 июня 2021 }

На какую панель вы пришли?

Рубрики: [Telegram]  
Метки:

Богатство русского языка обернулось боком для Ксении Собчак. Снимая сюжет для своей программы в рамках ПМЭФ, Ксения Анатольевна выбрала явно не ту собеседницу. Доселе малоизвестная юристка Эльнара Троицкая посчитала, что вопросом «На какую панель вы пришли» госпожа Собчак глубоко задела еë честь и достоинство, а публикация в соцсетях только усугубила вину. Теперь Троицкая требует от Собчак в суде удалить все видеоматериалы и 50 млн. за моральный ущерб.

Очевидно, что Ксения Собчак, в свойственной ей провокативной манере, использовала многозначность слова «панель» в рамках форума. Если это форум, то «панель» – это дискуссия со спикерами. А если это ПМЭФ, то панель — это дискуссия между ценителями Чивас Салют. О чëм подумала Ксения Собчак, она уже пояснила в видео. А вот о чëм подумала Эльнара Троицкая и какой она после этого юрист, решит Останкинский суд.

Методичка


Похожие посты:


  1. Velvet Underground и Фонд Энди Уорхола пришли к соглашению в споре о банане

    2. Velvet Underground и Фонд Энди Уорхола пришли к соглашению в споре о банане

    Суд между американской рок-группой Velvet Underground и Фондом Энди Уорхола завершился конфиденциальным соглашением между сторонами. Подробности соглашения не раскрываются, обе стороны отказываются его комментировать. Известно, что в конце 2011 г. Фонд Энди Уорхола решил лицензировать для компании Apple [Читать...]


  2. Как в очередной раз поссорились Тина Канделаки и Ксения Собчак

    3. Как в очередной раз поссорились Тина Канделаки и Ксения Собчак

    Очередную твиттер-перепалку устроили светские леди Тина Канделаки и Ксения Собчак. Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала в своем фейсбуке статус о том, что Патриарх Кирилл отдыхал в Дубае в семизвездочной гостинице «Бурдж-Эль-Араб». Журналистка также упомянула то, [Читать...]


  3. Малахова на «Муз-ТВ-2012» заменит Манучаров

    4. Малахова на «Муз-ТВ-2012» заменит Манучаров

    Андрей Малахов отказался вести церемонию премии «Муз-ТВ» из солидарности с Ксенией Собчак, которую исключили из числа ведущих после некоего звонка сверху. ​«Мое решение не политическое. Ксения Собчак — моя подруга, а друзья должны поддерживать друг друга. Так могут [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»