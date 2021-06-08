Богатство русского языка обернулось боком для Ксении Собчак. Снимая сюжет для своей программы в рамках ПМЭФ, Ксения Анатольевна выбрала явно не ту собеседницу. Доселе малоизвестная юристка Эльнара Троицкая посчитала, что вопросом «На какую панель вы пришли» госпожа Собчак глубоко задела еë честь и достоинство, а публикация в соцсетях только усугубила вину. Теперь Троицкая требует от Собчак в суде удалить все видеоматериалы и 50 млн. за моральный ущерб.

Очевидно, что Ксения Собчак, в свойственной ей провокативной манере, использовала многозначность слова «панель» в рамках форума. Если это форум, то «панель» – это дискуссия со спикерами. А если это ПМЭФ, то панель — это дискуссия между ценителями Чивас Салют. О чëм подумала Ксения Собчак, она уже пояснила в видео. А вот о чëм подумала Эльнара Троицкая и какой она после этого юрист, решит Останкинский суд.