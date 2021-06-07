{ 7 июня 2021 }

Белоусов «нахлобучил» самого себя

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Андрей Белоусов всю неделю пытался нивелировать негативный эффект от интервью РБК накануне ПМЭФ, но ближе к выходным не выдержал и снова перешëл на привычную риторику. На этот раз представителей металлургического бизнеса обвинили в том, что они «устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при росте EBITDA и доходов». А меры по поддержке экономике в представлении первого вице-премьера больше похожи на безвозвратные потери: «Мы спалили на этой истории, на поддержке 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований».

Все нынешние проблемы господина Белоусова не в том, что он говорит, а в том, что он слишком долго молчал. В то время, как Мишустин или Собянин, под огнем заслуженной (не всегда) критики нарабатывали репутацию деятельных руководителей, Белоусов почему то сливался с профилем местности, демонстрируя высочайшие навыки политкамуфляжа. Первый, напомним, вице-премьер правительства в разгар «идеального шторма» и пандемии.

Очевидно, что господин Белоусов хотел ворваться в белые ночи на белом коне, а максимум, что получилось, так это «одному стоять в белом пальто, красивому».

Для рынков же спич вице-премьера и вовсе обернулся «черным лебедем», склевавшим из совокупной капитализации суммы, сравнимые с той самой господдержкой. По итогам, «нахлобучил» Белоусов прежде всего самого себя. И ведь сам так этого и не понял.

Методичка


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