Идея о том, что скандал в Эстонии, где пьяных и скандаливших британских военнослужащих полиция высадила из поезда, сповоцирован, а то и организован “агентами Путина“, настолько хороша, что если бы её не высказали британские журналисты и местные “специалисты по России”, было бы даже как-то неудобно. А так – понятно, кто во всём виноват. И, кстати, какие у англичан специалисты по России. Про журналистов и речи нет – эта их публика нам давно и хорошо известна. Так что поздравляем их всех соврамши, по Булгакову. Кто помнит – это “Мастер и Маргарита”, сцена с конферансье Бенгальским в варьете.

“Это сделали русские” – шикарная отмазка на любой случай. Хотя в данном случае надо было бы уточнить: что именно? Напоили англичан, как свиней в данном конкретном случае, заставив их дебоширить и вести себя до того отмороженно, что даже спокойные эстонцы не выдержали? Спаивали их с детства, готовя разразившийся скандал за несколько десятилетий? Причастны ко всем их дракам и традиционному скотскому поведению после работы и в выходные, ставшему фирменным знаком Великобритании и подданых Её Величества по всему миру давным давно? Что-то ещё, за что нам ещё ничего не предъявили и санкций не выкатили, хотя ещё не вечер?

В принципе, нам можно предъявить всё, что угодно. Сепаратизм Шотландии, Уэльса и, непременно, Северной Ирландии – виноваты “агенты Путина”. Фантасмагорическая причёска Бориса Джонсона и сам Борис Джонсон, больше всего напоминающий воронье пугало на пшеничном поле, во главе британского правительства – то же самое. Нелюбовь королевы к устрицам и проблемы двора с не в меру разговорчивой и дурно воспитанной, как и полагается американской актрисе, герцогиней Сассекской – тем более. Хоть недавняя смерть супруга королевы, принца Филиппа, да будет ему земля пухом… Странно, что по этому поводу ещё Петрова и Боширова не вспомнили.

Бумага всё стерпит. То же самое, если не в большей степени, касается электронных СМИ. Что до того, как ведут себя англичане где угодно… У них не случайно по части поведения самая отвратительная репутация на планете. Так что мир леди и джентльменов из советских экранизаций британской классики – это не их страна, а то, что мы про неё думали, живя в Советском Союзе. Мама, помнится, тоже была большой англоманкой. Ах, Лондон, ах, Тауэр, ах, Трафальгарская площадь, ах, парки… В 1990-м в этот её любимый Лондон попал на конференцию. Отродясь такой помойки не видывал. Панки, грязь, фекалии собачьи на каждом шагу, закопчённые памятники старины…

Потом они это более или менее подчистили. К 2000 году уже даже и здания в Сити от угольной пыли оттёрли. И кое-что там во все времена было хорошо. Музеи, зоопарк… Но в целом – ужас-ужас. И это даже без англичан! А уж если с ними, так и вообще сливай воду. Так что, пускай эстонцы привыкают. Они хотели быть частью не нашей Б-госпасаемой империи, в которой числились европейской витриной, пользовались немалыми льготами и не отказывались от дотаций, а демократической Европы? Ну, вот она к ним на маневры приехала. Нравится? Что до англичан, их тоже понять можно. Не привыкли они, что туземцы местные – тоже белые люди. Ерепенятся, “агенты Путина”, понимаешь!