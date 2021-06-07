{ 7 июня 2021 }

ФСБ сообщило о разоблачении украинского агента

Рубрики: [Telegram]  

ФСБ о разоблаченном в России украинском агенте:

  • Это некий Алексей Петрович Семеняка, долгое время консультировавший Службу безопасности Украины;
  • На его гаджетах найдены сообщения сотрудников СБУ, предлагавших помочь в «решении их рабочих вопросов», конечной целью которых было «нанесение ущерба безопасности России» (детали не уточняются);
  • В ходе беседы с сотрудниками ФСБ Семеняка подтвердил, что уже долгое время общается с офицерами СБУ, курирующими информационную безопасность: подполковником Игорем Романовичем Черняком и старшим лейтенантом Тимуром Габиловичем Гасымовым;
  • Когда в СБУ поняли, что их агента вычислили, то попытались удаленно стереть информацию с его гаджетов – но в ФСБ предотвратили такой сценарий;

Как итог: Семеняка не успел навредить интересам России, поэтому его просто выслали из страны, запретив въезд на 25 лет.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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