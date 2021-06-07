ФСБ сообщило о разоблачении украинского агента

Дэниэл Рэдклифф сыграет главную роль в «Империуме» – картине, основанной на реальной истории агента ФБР Майкла Германа, который провел несколько лет под прикрытием в неонацистских группировках США. Судя по сценарию, герой Рэдклиффа должен будет помешать радикалам изготовить и [Читать...]

Короткометражка «Item 47» о Пегги Картер, снятая в качестве дополнительного материала для издания фильма «Железный человек 3» на Blu-ray, станет основой для целого сериала студии Marvel. Лента об агентах организации Щ. И.Т., в августе 2012 г. шедшая бонусом [Читать...]

В возрасте 66 лет скончался писатель, сценарист и продюсер Том Клэнси. Его карьера началась с деятельности страхового агента, а закончилась потрясающим успехом в литературе, который берет начало в 1984 г. Тогда в продажу вышел роман «Охота за «Красным Октябрем». [Читать...]

С момента распада СССР и образования новых независимых государств отношения между Россией и Украиной строятся согласно известной пословице: чем больше любят, тем больше бьют. На всех официальных уровнях звучат заверения в вечной любви, дружбе и сотрудничестве, и – [Читать...]