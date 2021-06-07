ФСБ сообщило о разоблачении украинского агента

ФСБ о разоблаченном в России украинском агенте:
- Это некий Алексей Петрович Семеняка, долгое время консультировавший Службу безопасности Украины;
- На его гаджетах найдены сообщения сотрудников СБУ, предлагавших помочь в «решении их рабочих вопросов», конечной целью которых было «нанесение ущерба безопасности России» (детали не уточняются);
- В ходе беседы с сотрудниками ФСБ Семеняка подтвердил, что уже долгое время общается с офицерами СБУ, курирующими информационную безопасность: подполковником Игорем Романовичем Черняком и старшим лейтенантом Тимуром Габиловичем Гасымовым;
- Когда в СБУ поняли, что их агента вычислили, то попытались удаленно стереть информацию с его гаджетов – но в ФСБ предотвратили такой сценарий;
Как итог: Семеняка не успел навредить интересам России, поэтому его просто выслали из страны, запретив въезд на 25 лет.