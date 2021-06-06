{ 6 июня 2021 }

К посадке в Минске самолета Ryanair причастны спецслужбы РФ

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
Метки: , ,

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что к ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы РФ.

“У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было”, — заявил Кравчук в эфире телеканала “Дом”.

Раньше всех. Ну почти


Похожие посты:


  1. Роман Протасевич назвал имя человека, которого он подозревает в провокации с самолетом

    2. Роман Протасевич назвал имя человека, которого он подозревает в провокации с самолетом

    Экс-главред НЕХТЫ Роман Протасевич назвал имя человека, которого он подозревает в провокации с самолетом Это Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской. Именно с ним были конфликтные отношения, он также знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»