Молитесь на Black Midi!

Слушать Black Midi сегодня — всё равно что слушать Джона Колтрейна 60 лет назад. Это потрясающий и удивительно сложный музыкальный язык, который не требует объемный слушательский бэкграунд, чтобы начать от него кайфовать.

Слово «кавалькада» пришло к нам с итальянского языка. В быту используется крайне редко, в основном встречается в литературных жанрах, описывая группу едущих куда угодно всадников. Black Midi выбрали такое название для второго альбома, предположительно, не просто так. В один год с «Cavalcade» вышли первые работы от Squid и Black Country New Road — двух групп, считающихся искушенными слушателями потенциальными кандидатами на замену Black Midi. Объединяет их не только страсть к импровизации и сумасшедшие лайвы, но и то, что их прогрессивный музон внезапно нашел фидбэк от аудитории, ранее теряющей сознание от легкого хипстерского инди и отбившегося от нормы хип-хопа.

И второй альбом выводит Black Midi на новый уровень, даже относительно того, что делают упомянутые выше коллеги. Свой дебютный LP группа записывала, собирая в кучу джем-сессии, не имея никакого представления о том, как должна звучать их пластинка. В этот раз они отказались от такой затеи и впервые запарились над полноценной альбомной структурой и жанровым разнообразием. Вдохновлялись для этого «Приключениями Тинтина»: в комиксе за 10 страниц может произойти уйма событий, а персонаж может побывать в нескольких разных биомах и такой нарративный темп никак не вредит самой истории. В «Cavalcade» происходит что-то близкое по смыслу, а динамика в первую очередь демонстрируется через звук.

Black Midi чем-то похожи на язычников. С одной стороны — чуваки имеют полное представление о том, что происходит вокруг: они пишут дисс на Эда Ширана, заказывают обложки у диджитал-художника Дэвида Рудника, удачно заигрывают с молодой аудиторией (о чем речь, если самому Джорди Грипу всего 21 год) и умеют подавать свою музыкальную «прогрессивность» таким образом, чтобы её выкупали не только рептилоиды 40-50 лет, средняя продолжительность треков в плеерах которых не ниже 8 минут. С другой, им совершенно не в падлу заниматься созданием разных версий физических изданий своего альбома и вдохновляться для записи пластинки произведениями Набокова. Вдохновлялись, кстати, не зря, потому что весь «Cavalcade» напоминает антологию почти трагических историй по духу «Любовь, смерть и роботы», только написанных красивым, но не усложненным языком. Что-то про угасающую жизнь и дилемму симуляции, что-то про боль в коленях (буквально стих про хондромаляцию надколенника и описание процесса изнутри), а для тех, кому нужно попроще — есть байка про сбежавших преступников, которых зовут Фигня и Белиберда.

Вряд ли люди когда-то будут учиться играть песни Black Midi, как это делают джазисты с музыкой Колтрейна. Но это не из-за того, что Black Midi на несколько голов хуже Джона, а потому что время такое. И вряд ли в обозримом будущем появится фигура, способная сделать так, чтобы потомки спустя 60 лет говорили о ней, как о чем-то мифическом.