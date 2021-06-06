Кто на страну работает

Вечно тобой кто-нибудь недоволен. Говоришь слишком медленно и не тем голосом. Или говоришь слишком уверенно и не то, что хотел бы услышать тот, кто тебя смотрит или слушает. И так далее. Последнее вообще песня. Складывается чёткое впечатление, что от тебя требуется исключительно подтверждение тех мыслей (включая полнейшую ахинею), которые у аудитории бродят в головах, чтобы эти люди успокоились, прониклись к себе уважением и могли на то, что их мнение не просто авторитетное, но и тобою, как бы, сертифицировано, ссылаться в компании. Хотя на кой дьявол им это в нормальной жизни нужно…

Особая категория — национальные и религиозные темы, по которым в основном по народу бродят мифы и суеверия. Когда рассказываешь, или даже просто упоминаешь, как оно на самом деле устроено, реакция иногда такая, словно человеку самое интимное в его организме отдавил. И с политическими и историческими фигурами так же. Кого-то можно только ругать, кого-то только хвалить, а что сложна жизнь и один и тот же человек может быть гением, героем и великим государственным деятелем, одновременно будучи до крайности жестоким самодуром, тираном, личностью аморальной и эгоистичной, того слушать и слышать не хотят.

Увы, автор как акын, что видит, то поёт. Скажем, на последнем стриме по национальной стратегии, взвился со страшной силой народ, когда ему сказали, что добрая половина территории России — регионы, изначально тюркские, либо заселённые кем угодно, помимо славян. И история у нашей страны такая же, как её территория. Так что, хоть восстанавливай её в пределах СССР в любой момент, ничего особенно не изменится. В самом деле: чёрта с два бы московские князья возвысились над тверскими, получив в итоге долгой кровопролитной борьбы ярлык на великое княжение, если бы хан Узбек свою сестру, Кончаку, не в Москву замуж выдал.

Говоря попросту, не в том проблема страны, что мигрантов в ней из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана много. Сколько для экономики надо, столько и есть. И без них никуда не деться. Да и нету, по большому счёту, никакой разницы, кто на страну работает: русские или татары, узбеки или таджики, немцы или евреи, якуты или осетины — и так до бесконечности можно перечислять. Но, повторим, не любит народ того, что с укоренившимися в его представлении штампами не совпадает. Притом, что стереотипы у всех разные, хоть и в равной мере далёкие от истины. Ты им факты — они в истерику. Ты ещё факты — общеизвестные, не из секретных архивов, они ещё больше блажат.

И эти ещё из лучших! Что говорить о тех, кого само твоё появление на экране или в эфире бесит, аж наизнанку выворачивает. Отдельная категория долбоящеров разного происхождения. Кто с Украины, из националистов и принципиальных «борцов с москалями». Кто — исламисты или национал-патриоты всех типов, видов и пород (особенно в последнее время из Азербайджана, где турки сильно населению мозги промыли и, втягивая их в свою орбиту, промывать продолжают). Кто Путина не любит, аж кушать не может. Кто Лукашенко. Кто евреев и Израиль. Кто любит Америку, Европу или, скажем, демократию, не очень понимая, что это такое… Забавная получается коллекция!