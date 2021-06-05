Гламурная тусовка на ПМЭФ

Интересно, а на ведущих западных экономических форумах тоже в качестве участников болтается гламурная тусовка всех типов и видов сексуальной ориентации, как на нашем Питерском МЭФ? Очень уж юный рэпер и тик-токер Даня Милохин нетрадиционной сексуальной ориентации был хорош, в качестве спикера. Нет, понятно, что где Ксения Собчак и муж её нынешний, Богомолов, там кто угодно может появиться, но тогда непонятно, чего от нас по части гей-парадов и гей-браков прогрессивная до тошноты общественность хочет? Экономику они, судя по всему, уже успешно освоили, причём на международном уровне.

Нормальная вышла тусовка, в стиле пиров Валтасара, только без “Мене. Текел. Фарес” на стене. Как там один из клипов помянутого персонажа назывался? “Дико тусим”? Вот – это оно и было. Будущее наше. Ксения Собчак не зря от нынеших питерских кандидатом в президенты всерьёз выступала. Деньги платят, крыша есть, причём на достаточном уровне, ну так и чего вам ещё, противные ханжи, надо? Завидуете, наверное, нищеброды? И правильно, чего ещё? Как с памятной идеей установки “Ока Саурона” на одной из башен Москва-Сити, чтобы точно для истории зафиксировать, что Россия – толкиеновский Мордор. Очень была креативная идея.

Интересно, чья? Не в смысле исполнителей, а кто инициатором был? Но это как с Навальным. Кто его из кремлёвского начальства породил, до сих пор остаётся только гадать. Как в британской королевской семье: всё, что происходит в Виндзоре, остаётся в Виндзоре. Вот так и у наших нынешних, из соответствующих башен… Стоило с советским прошлым ради этих полугопников прощаться? Ну, с их точки зрения, конечно. А вот для нормальных людей, в том числе из международного бизнес-сообщества… Никак наши устроители такого рода форумов не врубятся, что в борделях серьёзные люди бизнес не делают. У них там другие развлечения.

Соответственно, раз за разом кропают наши придурки эти форумы под себя, как они жизнь понимают. Много дорогой жратвы и выпивки. Много чиновников, которые с серьёзными лицами проталкивают свои мегапрожекты, изображая лицом, что только в них и состоит будущее страны и человечества. Кто водородную энергетику. Кто электромобили. Кто криптовалюты, цифровые деньги и прочую хрень из того же ряда спекуляций. Кто экосистему дурную вместо банка. Кто искусственный интеллект, точнее то, что они, понятия не имея об интеллекте естественном, этим словосочетанием называют. Такие ханурики, если поближе взглянуть…

С другой стороны, ханурик с деньгами – это большой человек. Жёлтые штаны. “Ку” надо делать. А ханурик при власти – это совсем большой человек, тем более, без денег он точно не останется: на то у нас и власть, чтобы наесться всласть. Два раза “ку”, малиновые штаны и эцилопы не будут бить по ночам. Наоборот, охранять будут. А то, мало ли что обычные пацаки с чатланами злоумышлять станут… Так что кто-то на Питерском международном “экономическом” форуме в сессии у Дани Милохина по полу катался, клип ему снять помогая, а где-то Аннушка уже разлила масло. Интересно, долго ли им всем ждать, чтобы опять услышать “караул устал”? Не похоже…