Миру грозит дефицит нефти

Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, заявил Сечин на ПМЭФ. И вот почему:

▪️разработка экономически окупаемых технологий для радикального снижения парниковых выбросов и повышения энергоэффективности займет десятилетия

▪️”зеленая” энергия должна быть достаточно дешевой, пока же стимулирование ее производства приводит к повышению тарифов для потребителей и госрасходов

▪️мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать – вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП превысил их долю в общей капитализации мирового рынка

▪️инвесторы стали уделять больше внимания не фундаментальным показателям компаний, а зеленому ребрендингу и обратному выкупу акций

▪️в результате ряд компаний вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов

▪️надо не отказываться от углеводородов и вводить протекционистские меры, а внедрять мировую экологическую систему оценки и сертификации товаров и услуг

▪️а постановку вопроса о будущем нефти надо изменить – нужно отказываться не от нефти в целом, а от нефти с экологически грязных проектов, как например сланцевые.