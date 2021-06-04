Неделю назад не такие уж и неизвестные «художники» покрыли граффити фюзеляж второго лëтного экземпляра советского космического челнока «Буран». Многие неравнодушные к космосу (и просто к советскому прошлому) люди справедливо назвали художества «вандализмом», однако, были вынуждены признать правоту надписей – Юра, мы, действительно, приехали.

Однако же «вандальное творчество» оказалось куда более действенным, чем призывы энтузиастов поместить космический корабль в музей, которые «Роскосмос» до этого пропускал мимо ушей. Дмитрий Рогозин уже выставил вокруг корпуса охрану (или просто написал об этом) и анонсировал открытие главных ворот, несущее в себе определенные риски, как и всякое обращение с ветхим наследием более высокоразвитой цивилизации.

То, что работает с сугробами с надписью «Навальный» или с мешками мусора с именем губернатора, вполне себе отлично действует и с космосферой. Уже никто не вспоминает про загадочного «собственника», все препоны волшебным образом отошли на второй план. Оказалось, что если правильно подобрать слова и место размещения этих слов, всë прекрасно начинает работать. Добровольно и с песней.