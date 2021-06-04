{ 4 июня 2021 }

Минпромторг не видит необходимости в привлечении заключенных на работы

Рубрики: [Telegram]  
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Минпромторг РФ не видит необходимости в привлечении заключенных на работы в сектор промышленности, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

«У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита сегодня. Я говорю о том, что на наших предприятиях так задача не стоит, а на стройки – почему нет»,- сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК сообщил, что заключенных начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье.

Раньше всех. Ну почти.


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