Минпромторг не видит необходимости в привлечении заключенных на работы

Минпромторг РФ не видит необходимости в привлечении заключенных на работы в сектор промышленности, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

«У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита сегодня. Я говорю о том, что на наших предприятиях так задача не стоит, а на стройки – почему нет»,- сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК сообщил, что заключенных начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье.