{ 4 июня 2021 }

Белорусы больше не «невероятные»

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  
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Интервью Протасевича со всеми этими смешками и рассказами про макароны с мясом — «штука посильнее, чем «Фауст» Гёте. Смешки эти обнулили почти год белорусских протестов.

Белорусы больше не «невероятные».

Админ легендарной «Нехты» оказался жалким персонажем, который хочет нравится гражданину следователю и старательно вспоминает имена и фамилии всех, кто вместе с ним делал белорусскую революцию 2020 года.

И если уж использовать аллюзии со сталинскими временами, то современный информационный мир позволил сделать из классического открытого процесса «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» 1936 года увлекательное медиа-шоу с нарезкой для тик-тока и смешными гифками.

После деятельного раскаяния Протасевича, рискованный ход Лукашенко с самолётом уже не кажется безумной авантюрой. Александр Григорьевич — великий игрок и отчаянно смелый политик. В этот раз он снова сорвал весь банк и в прямом ($1 млрд.) и в переносном смысле.

По сравнению с ним мельтешащая белорусская оппозиция выглядит как группа аутистов в страйкбольном клубе.

Сергей Мардан


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