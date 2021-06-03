Нам главное, хорошо ПМЭФ провести!

ПМЭФ начал работу, о чём сообщено широким народным и бизнес-массам прессой, политиками и городскими властями. Петербуржский международный экономический форум. Пять тысяч участников, две из которых — гости из-за рубежа. Об этом говорили много, так что, наверное, так и есть. Само по себе это мероприятие — хороший и чрезвычайно прибыльный бизнес для его организаторов, как всегда с такого рода форумами и бывает. Опять же, для политиков и чиновников самое то. Людей посмотреть, себя показать… Перед СМИ и начальством отметиться. Ну, а для зарубежных гостей, Питер в июне — это, как всегда, что-то с чем-то, особенно, если погода не подведёт. Красивый город и кормят хорошо. Дворцы, соборы, музеи, девушки лёгкого поведения…

По окончании форума будет привычная статистика: сколько сделок было заключено, на какие суммы подписаны контракты. Всё, как у людей. Единственное, что хотелось бы понять: помимо того, что все всем будут удовлетворены и организаторы в шоколаде (не будем вспоминать, что про их организационные способности говорят в российском бизнес-сообществе — им это не понравится), толку-то от всей этой суеты для конкретной российской экономики что? Или это неважно? Поскольку если вся суть мероприятия состоит в том, что его провели, максимально пустив гостям и начальству пыль в глаза, тогда да, конечно. Тогда всё в порядке. Шикарно справляемся и ещё лучше справляться будем. Умеем гостей принимать.

А вот если что-то ещё должно быть в сухом остатке, с этим чуть-чуть у нас закавыка… Насчёт объёмов прямых инвестиций в российскую экономику по результатам предыдущих питерских форумов можно у кого-нибудь узнать? Без обычных для наших затейников от статистики выкрутасов, конкретно? И, кстати, по результатам всех прочих наших мероприятий такого рода, от саммита АТЭС во Владивостоке до недавнего африканского, в Сочи? Прибыль какая от этих мероприятий стране есть, в конкретных цифрах и, что важнее, фактах? Поскольку чем-чем, но цифрами наши экономические начальники жонглировать умеют. Технологии в страну по итогам питерской и прочих тусовок пришли? Рабочие места какие созданы, высокотехнологичные?

И, кстати, деньги из страны перестанут в результате приятного времяпрепровождения в комфортабельных отелях и бизнес-центрах тысяч помянутых гостей форума десятками и сотнями миллиардов, складывающимися в триллионы долларов ухлёстывать, или эта задача не стоит? А какая тогда стоит? Или они ещё большим потоком из России за рубеж повалят, во что почему-то сильнее верится? Новые отрасли — и не виртуальные пузыри, а в реальном секторе, появятся? Поскольку если суть дела состоит в том, чтобы весь пар уходил в свисток, но он был громким, тогда да. Справились. И, кстати, инфляция нами давно оттаргетирована. Правда, экономика в стагнации, а может и в рецессию уйти, но это всё мелочи. Нам же главное, хорошо ПМЭФ провести!