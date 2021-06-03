Clams Casino — музыка модных хаслеров и одиноких самоубийц в одном флаконе

Клауд рэп, появившийся на стыке нулевых и десятых и активно развивавшийся на протяжении прошлого десятилетия, — жанр, которым сейчас уже никого не удивишь. Загадочность, меланхолия, абсурд и синтетика — пожалуй, главные эпитеты, применимые к стилю, ставшему символом перехода хип-хопа в интернет-среду. Клэмс Касино, соответственно, — тот человек, который помогал клауд рэпу обрести свою нынешнюю форму. За его спиной коллаборации с A$AP Rocky, Янг Лином, Лил Пипом, Винсом Стейплзом, Уикендом, Мак Миллером, Скулбоем Кью и самое главное — с Lil B. Последний, как известно, является чуть ли не создателем жанра как такового, и один из первых клауд рэп альбомов в истории «6 Kiss» был записан при участии Клэмса. Его почерк легко можно узнать среди тысяч одинаковых композиций, лежащих никому нужными на саундклауде.

Саунд Clams Casino — это сочетание глубоких томных бассов, сухих драмок и чарующих семплов, на которых, по сути, его инструменталы и строятся. Всё это сливается в мощный эмоциональный всплеск, которому даже не нужен вокал поверх, чтобы вызывать чувство отрешённости и одиночества. Тем не менее, неплохо под его биты ложатся строки про ночные похождения гангстеров. Взять хотя бы песню «Gravy» Скулбоя Кью или «All Nite» с Винсом Стейплзом — атмосфера тёмных кварталов во плоти. Его же идеи прослеживаются в музыке Янг Лина, питающего страсть к синтетическим электронным битам. В конце концов, музыка сэдбоя в глазах подростков это своего рода олицетворение современного клауда.

Но со сколькими бы артистами ни работал Клэмс, красоту его сольного творчества переоценить невозможно. И чтобы понять это, достаточно послушать инструментал «I’m God». Композиция, изначально вошедшая в вышеупомянутый «6 Kiss», теперь живёт своей жизнью отдельно от Lil B. Более того, многие вообще могут не знать, что под неё кто-то читал рэп. С этой песней связано два мрачных факта. Первый – два человека совершили самоубийство под впечатлением от неё. Оба делились личными проблемами в соцсетях и постоянно упоминали эту композицию. Один из них, например, не мог справиться с расставанием, и хронику его рассуждений можно отыскать в интернете. Второй факт — прямо сейчас в комментариях под клипом к треку на ютубе находятся тысячи (!) откровений от пользователей, желающих своим умершим близким обрести покой. Песня буквально стала символом горечи утраты, и это, пожалуй, дороже любых других показателей — многомиллионные стримы могут забыться через пару лет, но подобное — точно нет.

И в этом, как мне кажется, и кроется главная особенность Клэмса — его композиции существуют как в рэп-пространстве, так и отдельно от него. Он приложил руку к агрессивным бэнгерам, хаслерским речитативам и одиноким депрессивным инструменталам, под которые каждый может подумать о жизни и погрустить. Секрет любого профессионального продюсера состоит в том, чтобы его биты не только аккомпанировали строчкам рэперов, но и говорили сами за себя. С чем музыка Clams Casino отлично справляется.

Фёдор СУЧИЛИН.