{ 3 июня 2021 }

Музыкальное путешествие по разным странам, временам и стилям

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Начало июня в культурной жизни Москвы будет ознаменовано двумя интересными концертами Филармонического объединения московских музыкантов. 6 июня в 16:00 в Усадьбе «Свиблово» и 9 июня в Галерее «Граунд Ходынка» пройдут лекции-концерты пианиста и музыковеда, кандидата искусствоведения Романа Чистякова «Диалоги эпох. От барокко до джаза». Темой вечера станет музыкальное путешествие по разным странам, временам и стилям. Прозвучит музыка барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма и джаза. Будут исполнены инструментальные и вокальные сочинения русских, немецких, итальянских, французских, американских композиторов – И. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, П. Сарасате, Д. Вольфа, Э. Изаи, П. Чайковского, Н. Метнера, С. Рахманинова, А. Бабаджаняна, Г. Свиридова, Дж. Гершвина и других авторов.

На сцену выйдут Лауреаты международных конкурсов Георгий Аветисов, Екатерина Егошина, Елена Фаттах (фортепиано), Ольга Бендицкая (флейта), Александра Грибанова, Иван Мавропуло (скрипка), Валентин Мурашкин (виолончель), Валерия Лебедева (меццо-сопрано), Анна Шепетко (сопрано), а также фольклорный ансамбль «Полынь» под управлением Анастасии Шадриной. Музыканты являются студентами, выпускниками и действующими педагогами ведущих московских вузов – Московской консерватории имени Чайковского, РАМ имени Гнесиных, РГСАИ и МПГУ, отмечены премиями престижных конкурсов США, Швеции, Италии, Финляндии, Китая, гастролируют в России и за рубежом.

Стоит отметить, что музыкально-просветительский цикл «От барокко до джаза» начал своё триумфальное шествие по московским сценам в начале марта, как только были существенно ослаблены эпидемиологические меры. За этот период с большим успехом прошли выступления на таких площадках, как Библиотека русской философии и культуры «Дом Лосева» на Арбате, Зверевский центр современного искусства, «Есенин-Центр», Галерея «Митино» и Клуб «Атом». Данный проект заинтересовал совершенно разную публику – среди слушателей были как профессиональные музыканты, так и любители, зачастую не связанные с искусством, студенты столичных вузов и колледжей гуманитарной и технической направленности, а также дети и пожилые зрители, составляющие классическую аудиторию концертов академической музыки.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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