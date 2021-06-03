Роберт Смит выпустит сольный альбом

Лидер и вокалист группы Cure Роберт Смит выпустит сольный диск. Речь идет о неком «нойз-альбоме».

— Я всегда хотел сделать нойзовую запись на час, но я не хотел, чтобы это стал первый альбом Cure, выпущенный после десятилетнего перерыва. То есть, ты как себе это представляешь, Cure молчат десять лет, а потом выпускают просто «нойз». Нет, нет и нет. Но я получил настоящее удовольствие, работая над этим, — рассказал Смит.

Помимо «нойзового» альбома, у Роберта готов материал еще для двух альбомов Cure. При этом материал для одной пластинки получился заметно мрачнее другого. Обе работы находятся на стадии микширования.

О датах релизов проектов пока не сообщается.