Женева и права человека

Президент США намерен поднять на встрече с президентом России в Женеве проблему прав человека. Как неожиданно! Кто бы мог подумать?! Других же проблем в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией нет. Всё остальное либо в штатном режиме, либо близко к идеалу. Только права человека подкачали. Причём именно в России. Ну, и, судя по всему, в Китае, который в настоящее время развивается слишком быстро и ведёт себя слишком независимо, чтобы у него было всё в порядке с правами человека. Так что они там резко просели и американцы начали всех подряд дербанить, кто только с Китаем торгует, чтобы те к нему немедленно приняли меры. И некоторые-таки приняли: Литва там, Украина… Казахстан, правда, пока держится.

Вопрос: если говорить о России или, как можно предположить, о Белоруссии, в которой со свержением Лукашенко как-то пока у американцев и европейцев не задалось, и это их сильно раздражает, о правах какого именно человека будет говорить Байден, персонально? Протасевича? Тихановской? Навального? Кто там ещё в обойме у его спецслужб и Госдепартамента? Поскольку никто никогда и нигде просто так ни о каких правах человека и не думает, если только не надо влезть без мыла в чужие дела, используя эту тему для того, чтобы взорвать конкурента изнутри, осложнить ему жизнь на международной арене, ввести санкции — неважно, против чего, или ещё каким-то образом его укусить и ему всячески нагадить. Есть собственный опыт.

При этом подразумевается, что тот, кто ставит вопрос о правах человека и все его союзники — идеальны. Все брёвна из собственных глаз у них вычищены, осталось только с соринками в чужих глазах разобраться. Желательно именно так, как они рекомендуют, вне зависимости от последствий, которые, как правило, бывают катастрофическими. Поскольку любимое занятие американского Госдепартамента — найти очередную сволочь, которую местные власти, неважно, в какой стране, ограничивают в возможностях поднять бучу разной степени кровавости, и начать её опекать, крышевать и проталкивать в легальное политическое поле. Что заметно по Африке, Азии, Латинской Америке и особенно по Ближнему и Среднему Востоку.

Именно отсюда взялась «арабская весна», по-поводу которой на Западе было столько идиотских восторгов, выродившаяся в серию переворотов, бунтов и гражданских войн, в ходе которых Америка и Европа кого только ни поддерживали и не поддерживают, от «Братьев-мусульман» до «Аль-Каиды», открыв миллионам исламистов дорогу в страны Евросоюза, в качестве беженцев. Тяжёлые дебилы суицидального типа… Что до Восточной Европы и постсоветского пространства, там права человека означают поддержку какой угодно местной сволочи, лишь бы она была против Москвы и связанных с ней политиков. От Польши и Прибалтики до Болгарии и Чехии, от Украины и Молдавии до Грузии и Армении так происходит. И в отношении Белоруссии и России тоже так.

Нет, можно, конечно, с Байденом и о правах человека поговорить, отчего же нет. Путин, к примеру, может ему задать массу вопросов о происходящем сейчас в Соединённых Штатах, на тему BLM, чёрного расизма и притеснения белых и азиатов, чему примеров масса. Про Трампа можно много чего сказать. Должен же хоть кто-нибудь защитить права этого, не самого последнего американца, которого, разве что, вслед за Кеннеди не отправили, да и то пока. Про права людей во всём мире на защиту от грубейшего вмешательства в их дела американцев с кем ещё говорить, как не с американским президентом? Вдруг он хотя бы по Сирии и Ливии что путное скомандует, если уж в Афганистане, проиграв самую длительную в истории Соединённых Штатов войну, Америка всё бросает на произвол судьбы, отдав эту страну на откуп талибам.

Последнее особенно показательно, поскольку о разгроме, окончательном разгроме и полном поражении ныне успешно воскресших и принимающих у американцев обратно Афганистан талибов, американские политики и пресса сообщили сто раз. И… ничего. Всё Б-жья роса. Или, может, о правах жителей Крыма, которому украинские власти перекрыли воду и электроэнергию, поговорить? О правах обстреливаемых киевскими силовиками жителей Донбасса? Миллионы человек, между прочим, а всё то, что с ними киевские клиенты Байдена творят — это в чистом виде преступления против человечности. О правах десятков миллионов русскоязычных в контролируемых Соединёнными Штатами постсоветских республиках можно поговорить. Этноцид, который им там устроен — это как раз права человека.

Ну и, если уж так приспичило Байдену, как раз под женевскую встречу с Путиным всплыла чудовищная по жестокости и подлости тема детей индейцев, замученных в соседней с США Канаде. Тысячи и тысячи искалеченных, замордованных беспомощных малышей, которых там десятки лет — до 70-х годов прошлого столетия «приобщали к цивилизации». Как раз очередную могилу, где лежат несколько сотен маленьких мучеников на территории одной из канадских «школ», где их «просвещали» нашли. И тут есть, что припомнить по части прав человека и канадцам, и австралийцам, и англичанам, и самим американцам. Замучается Байден это обсуждать. Но если хочет, чего же нет? Тем более, у него его собственный вице-президент, Камала Харрис, из семьи видных работорговцев.

По этой части, впрочем, демократам, которые так озабочены правами человека у нас, стоит покопаться в прошлом кенийских предков куратора и бывшего, а может и нынешнего шефа всей команды Байдена — экс-президента Барака Хусейна Обамы. Там есть о чём повспоминать и перед кем извиняться. Только стоит ли? Прошлое, как всегда, хоронит своих мертвецов. Выживают и всплывают самые подлые, пролившие больше всех крови, не останавливающиеся ни перед чем люди, ханжи и мерзавцы, лишённые не то, что элементарной совести, но даже намёков на неё. Именно они про права человека и талдычат, вызывая искреннее желание, вместо каких либо дискуссий с ними на эту тему, приставить им к виску ствол и спустить курок. Впрочем, Путин человек вежливый. Хотя жаль, конечно…