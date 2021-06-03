Слово из трёх букв. ЕГЭ…

ЕГЭ… Слово из трёх букв, которое вполне способно заменить в качестве ругательства отечественную классику. Плод глупого жульничества какого-то афериста от образования на Западе, искавшего, как бы заработать, который страстно полюбили наши чиновники, ничего в образовании не понимающие, сами не слишком умные и образованные, но, волею свыше, поставленные образованием руководить. Впрочем, они и сейчас этим с успехом занимаются — уже которое поколение утырков до министерских постов доросло, подмяв под себя остатки профессионалов и перекурочив школу так, словно массовое отупление наших детей было их главной задачей. Впрочем, может быть, так оно и есть? Очень похоже.

ЕГЭ, с точки зрения чиновника, идеален. Он позволяет выстроить приличную отчётность, а не это ли главное, что нужно от них начальству? Он легко подгоняет статистику под правильные, ничего не означающие, но опроцентованные показатели. И, кстати, деньги тоже с ним отлично можно и из бюджета, и из родителей выжимать, а не это ли одна из главных задач наших чиновников, которые для страны хуже любых оккупантов? Да, дети напрочь теряют способность соображать и это легко заметить по тому, что они в вузах в лучшем случае к третьему курсу могут дойти до уровня, которым отличались десятиклассники 90-х. Но для того, чтобы этим не заморачивать Первого, от которого, в конечном счёте, у нас всё зависит, есть болонская система и цифровизаторы.

Разумеется, искреннюю ненависть к образованию в целом, школе в частности и руководству всех уровней, которое её довело до того уровня, до которого довело, в широких массах ЕГЭ распространяет и укрепляет так, как никакому Навальному не снилось, но это уже проблема «Росгвардии». Главное, вернуться к нормальному образованию, в рамках которого детей будут учить и, не дай Б-г, воспитывать, а не натаскивать, вымораживая им мозги, на что и направлен ЕГЭ, практически невозможно. Для этого надо сносить всю систему, и не только в образовании, чего тоже не очень хочется. На то и рассчитано. Некуда уже возвращаться. Руины. Так что все разговоры о том, что ЕГЭ пора отменять, в пользу бедных.

Очень напоминает сценку из фильма «Убить дракона», где городской голова, герой Евгения Леонова, став первым лицом после гибели Дракона, учил уборщиц, как пол шваброй мыть. Тот самый случай. Когда высокое начальство вместо опоры на тех, кто в своём деле разбирается, опирается чёрт знает на кого и их надо всем ставит, лишь бы ему лично преданы были, так всегда в итоге и получается. Хрущёв, помнится, очень любил настаивать на том, что ему в голову невесть с какого лешего втемяшивалось. Так и помнят его по кукурузе. Вот и с ЕГЭ также, разве что вреда больше. Кукуруза-то хоть где-то проросла и толк от неё там есть. А ЕГЭ… Но, может, идея навечно закрепить нашу страну в отстающих зубрилках и есть его суть? Тогда да, получилось. Возьмите на ЕГЭ, дети, чёрные гелиевые ручки и паспорт…