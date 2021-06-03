Немного о смешном

В Киеве какой-то местный политик националистического толка развесил на улицах растяжки с надписями, из которых следует, что когда там уже была цивилизация (библиотеки, etc.), «в Москве ещё лягушки квакали». Чем он несомненно вошёл в историю мировой политической мысли. Сколько помнится, такой демонстрации глубочайшего провинционализма, торжества тупости и истинного лица современной украинской «элиты» ещё не было. Хотя с таким президентом, как сейчас на Украине… Впрочем, объяснять это автору идеи бесполезно. Дураки не могут понять, что они дураки, именно потому, что они дураки.

Подтвердим. Лягушки в Москве, по счастью, и сейчас по вечерам квакают. Экология в городе неплохая. Впрочем, квакают они и в Киеве. Да и во всех прочих городах и сёлах, где имеются хоть какие-то водоёмы. Что до библиотек, музеев, университетов и прочих благ цивилизации, они в Киеве, как и в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе и прочих городах бывших Российской империи и Советского Союза есть, несмотря на все новации по их искоренению и замене торговыми центрами, офисами и борделями, которые диктует наша «прогрессивная» эпоха.

Только нынешние «киевские» — всё это сэло, оккупировавшее украинский город, к этому причём?

Украина — це Европа. Вот она и дичает с истинно европейской скоростью. Только в Западной Европе для этого варвары из Африки и с Ближнего Востока понадобились и новое Великое переселение народов, а на Украине изыскали внутренние резервы: сами справились. Притом, что была же украинская интеллигенция, была. Замечательная, образованная, знавшая в совершенстве русскую культуру, не чуждая европейской и бережно пестовавшая украинское национальное наследие. Куда только она делась? И откуда повылазило всё то хамское быдло, которое теперь там правит бал? Жалко Украину. Искренне жалко. Хорошая была страна.