Совпадение рекламных макетов Яндекса и ПИКа

Совпадение рекламных макетов Яндекс.Недвижимости и «ПИК.Аренды» вызвано естественными для рекламного рынка причинами, сообщили «Интерфаксу» в пиар-службе «Яндекса».

«Мы запустили сервис долгосрочной аренды жилья, основываясь, в первую очередь, на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов. На рынке аренды недвижимости, как и любом другом, перед запуском рекламной кампании тестируют самые частотные гипотезы. В производство идут те, что получают больше всего позитивных откликов. Аналогичные тексты и визуальные элементы можно найти в рекламе любого из игроков рынка», — заявили «Интерфаксу» в компании.