«Белавиа» в Крым не летает и до получения команды свыше летать не будет. Интересно, кто в Белоруссии такого рода команду уполномочен давать? Неужели кто-то, кроме Лукашенко, которого Россия поддерживает на всех направлениях который уж десяток лет, получая взамен очень мало взаимности? Интересное у нас получается «союзное государство». Как, впрочем, всегда со всеми союзниками и бывает. Когда от тебя что-то надо, так все сразу союзники, а то и братья. Как тебе — извини-подвинься. И расчёт тут точен: куда ты, в самом деле, денешься с подводной лодки? Больше потеряешь — проще всё так и оставить.

Многовекторный у нас сосед, Лукашенко. Хитровымудренный. И нашим, и вашим, и ближним, и дальним, и на всякий случай ещё и с теми, кто совсем уж далеко, отношений до конца не рвёт. Ну, как изменится ситуация? А и не изменится, всё равно, лучше не до конца с симпатиями и антипатиями определяться. Чтобы ма-асенькая, но хоть какая щёлочка в двери оставалась, накрепко её не захлопывать. Его и обзывают по всякому, и санкциями его и его страну прихлопывают, и свергнуть его народ призывают, и оппозицию ему организовали, и на улицу её вывели… Не пристрелили пока, разве что, не арестовали и не судят в Гааге, хотя это дело наживное. Но он верен себе.

Кремень мужик. Скала. Титан и стоик в одном флаконе. Украина уже ему чего только не сделала, разве что войну не объявила, но он как в Крым летать своим не разрешал, так и не разрешает. И ведь ничего. Между струек в отношениях с Россией проскальзывает безо всякого для себя ущерба. Да что там! С немалой прибылью. И ведь, как точно он наших начальников просчитывает, начиная с Ельцина и кончая… ну, понятно. Может ли это вдруг закончиться внезапным взрывом подлинной любви и искреннего братства? Ага-ага, конечно. Интересно, какова вероятность такого исхода? 1%? Меньше? Ну, поглядим. Может, конечно, она просто ноль, на что всё больше похоже.

Проскочило тут у автора неожиданное сравнение, по его, автора, кафедре. Всплыло в памяти, как арабы про Ясира Арафата шутили, что во время хаджа он на один камень меньше, чем по традиции положено, в сторону дьявола бросает. Зачем, дескать, даже с ним: иблисом, шайтаном, «отцом лжи» портить отношения до конца? Ничего не напоминает? Так и Батька во время своих паломничеств, то в Москву, то в Сочи. Хоть один-единственный камушек в огород тех, кто его снести пытается, окончательно крест на нём поставив, придержит в рукаве, не бросит. Мы ж на него даже уже за это и не обижаемся? Знаем, с кем имеем дело…