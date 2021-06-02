8 исполнителей, возвращающих моду на олдскульный звук

Если вам надоел застой в рэп-индустрии и хочется услышать что-то новое, то необходимо уделить больше внимания старому — именно так решили герои этого материала, воспользовавшись опытом артистов Восточного побережья при создании своих треков. Это переосмысление винтажного звука путём наслаивания устаревших приёмов на современные инструменты для работы с саундом.

Griselda



Механизм «3 в 1»: родственники Westside Gunn, Benny The Butcher и Conway The Machine когда-то были наркоторговцами, но в отличие от многих коллег, они сразу полностью перенесли романтику криминального лайфстайла в свою музыку. Для них это не просто байки, а живые шрамы, которые невозможно скрывать под творческой пеленой — например, в Conway стреляли в 2012 году и он выжил после пулевого попадания в голову, из-за чего он читает рэп с частично парализованным лицом. Это прямолинейный бумбэп со стилизированным под винтаж продакшном, который удалось удержать на плаву благодаря харизматичности музыкантов и поддержке со стороны Эминема. Теперь они вездесущи, а их релизы выходят каждые несколько месяцев.

Freddie Gibbs



Человек, работающий по принципу «1 альбом — 1 продюсер». В прошлом у него были неопределенности: есть альбомы, где он не ограничивается всего одним битмейкером, есть и релизы, где Фрэдди читает поверх грубых трэп-басов Kenny Beats, но самые выдающиеся вещи звучат совсем иначе. Речь о четырех пластинках, половина из которых записана совместно с The Alchemist, а другая — с легендарным Madlib. Именно с ними Гиббс создает настоящую химию, сливаясь в одно целое с редкими сэмплами и классическими битами.

Cudea

Российский фрэшмен, посвятивший по всей видимости всю свою дискографию стилизации под ретро-звучание. Его трудно назвать рассказчиком историй или автором вымышленных криминальных сказок — его любовь к бум-бэпу выражается именно музыкальным контекстом, продакшном и ритмике флоу. Скоро у него выйдет новый альбом, где снова будет сооружен саунд-памятник давно прошедшей эпохи.

Miyagi & Andy Panda



А вот с этими товарищами всё намного интереснее, чем может показаться. Владикавказский дуэт очень аккуратно подступает к делу, удерживание внимание своей огромной аудитории на привычных для их стиля песнях, но если обратить внимание на их клипы, то складывается совсем другая картина. Ребята выпустили «Brooklyn», как оду Ист-коаст культуре, а на их последнем альбоме хранится письмо родному Орджоникидзе, звучащий как классический репрезент с замедленным BPM. В похоже стиле также выполнены ключевые номера треклиста «Minor» и «Там ревели горы».

Earl Sweatshirt

Бывший лучший друг Tyler, The Creator, запустивший свою карьеру с очень брутальных нигилистских треков в составе скейтерской тусовки Odd Future, сегодня совершенно не похож на себя из прошлого. А его музыка слилась с аванградными и абстрактными течениями хип-хопа, с трудом отличающегося от джазовых экспериментов. Искаженные сэмплы, нетривиальные биты и прямолинейный речитатив делают Эрла одним из главных представителей новой волны олдскульного рэпа, а его последний полноформатный альбом легко описать словом «Sadvillainy».

STUDIO 21