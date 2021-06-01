Когда молчание – реально золото.

Андрей Рэмович Белоусов всегда умел поразить экономическую общественность своими экстравагантными предложениями «на грани здравого смысла». Но если попытаться найти что-то кроме громких слов, то окажется, что за все эти годы за Белоусовым не числится ничего более существенного, чем Агентство Стратегических Инициатив (АСИ). Куда более известным событием стало то, что в лучах всемогущества вице-премьера взошла и расцвела буйным цветом «инициатива» Артëма Аветисяна (директора направления «Новый бизнес» АСИ) по сравнительно честному «отжиму» банка «Восточный» у Baring Vostok, с посадками и прослушками.

Но когда в начале 2020 года экономике пришел полный идеальный шторм из нового правительства, отрицательных цен на нефть и, конечно же, короны со всеми локдаунами, господин Белоусов как-то незаметно слился почти со всех ответственных направлений. А ведь в новом кабинете Мишустина именно он остался единственным первым вице-, он же и замещал премьера во время болезни Михаила Владимировича.

Весь этот год Белоусова было настолько «не видно и не слышно», что многие эксперты связывали достаточно показательный исход схватки за «Восточный» прежде всего с падением аппаратного влияния покровителя господина Аветисяна. Но, как говорится, не дождëтесь.

«Природа настолько очистилась», что в преддверии открытия ПМЭФ господин Белоусов посчитал для себя необходимым дать масштабное интервью каналу РБК, где и высказал настолько «интересные предложения» для экономики и инвесторов, что рынок уже третий час не может найти успокоительное.

Дело в том что первый вице-премьер считает, что отечественных металлурги «нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей по году». И теперь «эти деньги… они должны нам вернуть в виде налога». При этом «обязательство по уплате налога было сформулировано с использованием выражений «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой», «ценник вот» и «государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать. И мы это сделаем».

Естественно, что от такой риторики рынку слегка поплохело и к 11.30 по мск котировки большой тройки металлургов — НЛМК, ММК и «Северстали» — упали на 0,3%, 1% и 4,3% соответственно, вместе с ними проосел «Норникель» (-2,4%) и «Газпрома» (-0,54%).

Легко посчитать, что при капитализации в 1,5 трлн рублей 4,3% Северстали это уже почти 70 млрд из искомых 100. С той лишь разницей, что досточно было озвучить личное мнение господина Белоусова, чтобы все эти деньги разом улетучились в воздух.

Вновь мы можем наблюдать, как единожды заработанная репутация всегда следует за человеком. Так, Белоусов в начале интервью достаточно подробно рассказывает об успехе программы поддержкт ФОТ 2.0 (льготное кредитование под низкую ставку с возможностью последующего частичного или полного списания долгов), за счëт которой МСБ получил 500 млрд. рублей, 460 из которых правительство списало. Но запомнится-то «нахлобучили» и гопстоповское требование заплатить 100 млрд. «просто потому что можем закошмарить».

Когда молчание – реально золото.