Два года назад свой дебютный альбом выпустила Билли Айлиш. С точки зрения музыкального ландшафта, её альбом изменил ровным счетом ничего. Это скорее было подытоживанием, нежели новаторством: продакшн Финнеаса действительно интересный, но назвать его новым словом в индустрии язык не поворачивается.

В альбоме 18-летней Оливии Родриго вовсе нет экспериментальных музыкальных решений: очень консервативная подростковая поп-музыка про бывшего, которую девушка поёт периодически подмешивая слушателям в стакан не менее консервативно звучащий поп-панк. То есть на бумаге это максимально безопасный треклист с которым рассчитывать на что-то серьезное ну просто невозможно, особенно когда речь заходит о дебютантах.

Но эта штука схватила индустрию за обе щеки и подарила ей улыбку Глазго — если обсуждать сухую статистику, то Родриго просто наказала рынок. 295 000 единиц продаж и больше 300 миллионов стримов — это самый сильный дебют за последние годы. Что немаловажно: три первых (и пока единственных) сингла девушки вошли в топ-10 песенных чартов, два из них заняли вершину, а дебютный удерживал первое место 8 недель.

Самое смешное — «good 4 you» стал первым за черт знает сколько лет чистым рок-синглом, попавшим на первую позицию Billboard Hot 100. Не просто поп с плешивыми синтезированными гитарами или трэп с чужим сэмплом, а полноценный рокешник, который рычал во времена золотой эры MTV. И особенно интересно, что такую песню выпустил человек, не способный физически застать эту эру — Оливия родилась в 2003 году и стала первым хитмейкером, которого наверняка больше вдохновила Хэйли из Paramore, нежели Аврил Лавин.