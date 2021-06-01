Дискуссия о газе между министрами энергетики США и России в полной мере характеризует отношения между нашими государствами. Причём так точно, словно всё это в зеркале отразилось. Они нам: «русский газ — самый грязный на планете». Мы им: «вчетверо чище вашего, сланцевого». И тут наши правы на все 100%, да и цифры все на столе — проверить нетрудно, да ведь не для того они нас облаяли, чтобы честную дискуссию с цифрами и фактами в руках начинать. Прошли те времена. Давно прошли.

В медицине состояние американской политической системы называется климаксом. Необратимые изменения в организме, вызванные старением, которые часто сопровождаются неконтролируемой истерикой. Тот самый случай. Так что, в принципе, Новак мог не тратить времени и сил на аргументы, а просто ответить: «Сами вы козлы, грязные и вонючие, и газ у вас такой же», и этого было бы вполне достаточно. Но старая школа, привычка вести себя, как джентльмен… Хорошее воспитание так просто не отбросишь.

И, в принципе, у нас с ними так везде. Причём о чём Путин с Байденом говорить будут, неважно. Старая американская примочка: кто-то один демонстрирует готовность к общению, фальшиво улыбается во все свои тридцать два зуба и морочит голову всякой лабудой, не имеющей никакого отношения к двусторонним отношениям. Северная Корея, Иран, климат… Главное, отвлечь нас, дураков, от реальных проблем. Остальные неустанно гадят по всем направлениям, ссылаясь на демократию, которая никак, ни на каком уровне не позволяет им это пресечь.

Три с лишним десятка лет так существуем. Уже и поколение дипломатов, которое помнит иные времена, почти вымерло, а кто ещё жив, давно не у дел. Так что, спектакль продолжится на всех сценах, которые только существуют, включая энергетику. И тут главное, кто первый развалится. Поскольку даже если ты не очень хорошо плаваешь, но соперник, пока ты барахтаешься, просто тонет, или хотя бы погружается быстрее, так в итоге, вроде, и ничего. Вот и у нас с американцами так, дай Б-г здоровья их BLM и всем прочим ушлёпкам…