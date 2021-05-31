Вот, так бывает

Писал, писал и случайно стёр текст. Восстанавливать нет сил, но хоть вкратце вспомнить, что там было. Про музеи писал, картинные галереи, замки и соборы, в которых побывал на протяжении последнего полувека с лишним, странствуя по свету. Про зоопарки и ботанические сады, аквариумы и океанариумы, парки и национальные парки. Что где видел, что где особенно понравилось… Больше тридцати стран, десятки городов. Кто-то коллекционирует в этой жизни деньги, а кто-то особняки. Кто-то бары, кто-то женщин (или мужчин — бывает и такое). Кому-то интересны яхты или лимузины. Драгоценности или антиквариат. Что до автора, ему всю жизнь был интересен этот мир. Столько красивых мест, потрясающих музеев и памятников, изумительно сохранившихся старинных или, напротив, сверхсовременных, словно из будущего, городов… Ну, впрочем, каждому своё.

Что всегда бесило, так это люди, особенно часто встречающиеся во власти, которые всё окружающее и всех окружающих рассматривают исключительно с одной единственной точки зрения: сколько из них можно выжать денег. На всё остальное им, как правило, плевать. На чужой труд и чужие достижения, тоже. Вкуса у них нет, такта нет, совести нет и ума, говоря по чести, не слишком много. Так что всё, что они в этой жизни делают, вызывает массовую искреннюю ненависть к ним самим и недоброжелательство к их покровителям, которые, впрочем, это видели в гробу в белых тапочках, иначе бы своих «эффективных менеджеров» во все дырки не пихали и на все посты не назначали. Притом, как бы эти короеды и спиногрызы ни размножились и сколько бы они ни прогадили, не разворовали и не уничтожили, много чего в этом мире ещё осталось. Странно, но факт.

И хотя и рукописи горят, и храмы, и только доносы и анонимки остаются подшитыми в дела расстрелянных и сосланных гениев, да Геростраты едва ли не толпами ходят по планете, но и новое появляется, иногда не хуже прежнего, и старое кое-где сохраняют, хотя и не всё. Жаль, что так мало, но и это лучше, чем ничего. Меняется государственный строй и исчезает ещё недавно казавшаяся вечной идеология, запрещают и вновь разрешают религию, новые лидеры появляются неизвестно откуда, а прежние уходят в безвестность, но, по большому счёту, всё на этом свете остаётся прежним. Хотя, конечно, ничто не вечно под луной, и судя по руинам громадных городов с их храмами, дворцами и гробницами, засыпанными песком и заросшими джунглями, нашим сегодняшним столицам не избежать той же участи. Но пока мы живы, нам многое хочется и кое что удаётся увидеть. Так уж устроен человек — всё ему интересно…