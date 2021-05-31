Пентагон объявил, что не считает Россию врагом. Спасибо, конечно. Помнится, перед войной мы у Гитлера тоже официально врагом не числились. Даже договор Молотов с Риббентроппом подписали. Сколько с того договора до 22 июня 1941 года прошло? Сталин тогда до самого конца требовал не поддаваться на провокации. Людей за антигерманские настроения судили и сажали. Многих по этим приговорам выпустили, когда немцы уже под Москвой были. Приятель рассказывал, у него так с отцом было. Взяли его за критику нашего соглашения с нацистами, отсидел почти год, не без применения к нему интенсивных методов допроса, внезапно из тюрьмы выбросили на все четыре стороны, ничего не объясняя, и вот стоит он у столба с репродуктором, а оттуда Левитан своим знаменитым густейшим тембром немецко-фашистских захватчиков поливает… Чуть не рехнулся. До самых последних своих дней помнил, как это было. Едва ли не самое яркое военное воспоминание у человека было.

Ну, стало быть, для Пентагона мы не враг. Это, наверное, он по-дружески к войне с нами готовится. Объекты по периферии строит, от Норвегии до Дальнего Востока, маневры проводит, в том числе на случай ядерной войны, технику поближе подтаскивает. И всех наших соседей американцы на нас притравливают, тренируют и вооружают вовсе не потому, что мы им враг, а исключительно из дружеских соображений. Так, пошутить… Да и Белоруссией просто так занимаются. А вовсе не потому, что в случае войны она должна занимать такую же позицию, как Польша, Украина и страны Прибалтики, а не демонстрировать брешь в общем строю, направленном против России. Интересно, на кого рассчитана вся эта деза? На круглых идиотов? Или на наших начальников из 90-х, которые ещё у власти, и интеллектуалов-западников персонально? Или всё-таки на раскол тех, кто к трону поближе, из придворной челяди высшего уровня нашего партизанского отряда с многочисленными предателями?

Впрочем, предположим, что американские военные просто таким образом в свою “Зарницу” играют, а на самом деле только и думают, как бы нам что-нибудь хорошее сделать. Что называется, догнать и причинить добро. И для них мы никакой не враг, упаси Г-дь! Хотя и не друг. Об этом же они ни слова не сказали? Но ведь они в Америке не одни, а там сейчас, как у нас в старые времена про ЦК КПСС говорили: система однопартийная, но многоподъездная. Да и сейчас немногое изменилось. Так вот, для Госдепартамента и ЦРУ мы кто? Для Конгресса и Белого дома? Для американских СМИ и в целом Вашингтонского болота? Для руководства Демократической и Республиканской партий? И вот на этот вопрос ответить куда как просто. Так что не стоит обольщаться тем, что Путин вот-вот с Байденом встретится. Или с зомби его. Политический маневр, не более того. Ещё одна порция лапши, повешенная нам на уши. Вот и всё.