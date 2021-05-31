{ 31 мая 2021 }

Как искать музыку

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Поиск музыки

Как лично я ищу музыку в плеер? Простите за такое устаревшее слово, но оно четче любого другого иллюстрирует, что конкретно имеется ввиду. Подразумеваю, конечно, не совсем новую музыку — за ней может следить буквально любой человек, умеющий пользоваться поисковиками в браузере. Я часто нахожусь в поиске контента для будущих публикаций в «Тихом Месте». Меня не устраивает политика многих актуальных музыкальных изданий с постоянным постингом новостей, цитат, клипов и синглов — не хочу, чтобы лента превращалась в перерепостинг одной и той же информации. Потому у нас с какого-то периода сформировалась своя повестка: баланс между новостным постингом (с жесткой фильтрацией контента — то есть только самое важное) и культурно-развлекательно-образовательными авторскими заметками (или кринжатурой).

И для того, чтобы вам было что почитать кроме копипасченных новостей, мы постоянно ищем музыку — делаем это вот так:

1. RYM. Есть такой сайт RateYourMusic, где существует огромная база пользовательских оценок, сумасшедших списков с редкими альбомами (например, прослеживающих историю возникновения новой афроамериканской музыки) и чартов по годам. Можете искать альбомы по жанрам, по годам или просто открывать общий список и идти по порядку. Вряд ли вы найдете там ответ, почему тот или иной релиз находится в топе на 12000 месте, а другой входит в десятку, но какую-никакую базу получите.

2. /mu/ essential charts. Это унифицированный список must hear альбомов, составленный пользователями музыкального раздела 4chan. Иногда очень полезно, если хочется быстро выбрать релиз по стильной обложке.

3. Открытия недели. Алгоритмы Spotify работают не безупречно, но иногда подбрасывают мне в плейлист то, что я слышу впервые. Я ежедневно слушаю музыку, потому, надеюсь, плейлист подбросит и вам что-то интересное — на нем почему-то 16 лайков, хоть никогда ссылкой не делился, так что если хотите, тоже добавьте себе.

4. Discogs. Большая база альбомов, которую составляют обычные пользователи. Много винтажной музыки, которую слушает не так много людей. Например, можно отсортировать рейтинг хип-хоп альбомов по коллекционируемости: вам покажет релизы, которые чаще других покупают на физических носителях.

5. Bandcamp. Отличный сервис, который может раскрыть любую локальную сцену под новым углом: здесь размещается большое количество независимых исполнителей, а редакция Bandcamp Daily регулярно публикует статьи про потенциально интересную/редкую музыку.

Тихое Место


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