«Истерикой» назвал МИД РФ реакцию Запада на посадку самолёта Ryanair в Минске. Реакция на такие случаи особо не меняется. Меняются те страны, которые реагируют. Например, в феврале 1986 года Израиль посадил ливийский самолёт на 12 мест считая, что на нем находятся террористы. После досмотра самолёт выпустили.

Кроме арабов, против этого активно выступил СССР. Заявление ТАСС, которое советская делегация официально тогда приобщили к документам Совета Безопасности ООН:

«4 февраля Израиль совершил новый вопиющий акт государственного терроризма. Его военная авиация перехватила в международном воздушном пространстве ливийский гражданский самолет, следовавший в Дамаск, и принудило к посадке на севере Израиля. Пассажиры самолета подверглись унизительному обыску.

Эти действия Тель-Авива являются не чем иным, как воздушным пиратством, циничным посягательством на элементарные нормы международного права, на принципы свободы и безопасности международного воздушного пространства сообщения, закрепленные соответствующими межгосударственными конвенциями. Их участником является, кстати, и Израиль.

Как показывают факты, разбой против гражданской авиация стал для Тель-Авива привычным делом — то израильские ВВС сбили ливийский гражданский самолет, то угнали и вынудили совершить посадку на израильской территории самолет ливанской авиакомпании. Хотя эти действия были решительно осуждены во всем мире, в Израиле явно не желают делать из этого должных выводов.

Бандитские вылазки Израиля мотивируются лицемерным предлогом «борьбы с терроризмом». Однако подлинной причиной порочного круга насилия, в который на протяжении нескольких десятилетий ввергнут Ближний Восток, являются именно разбой и террор Израиля, возведенные им в ранг государственной политики. Очередная преступная акция израильской военщины чревата новыми обострениями обстановки в этом и без того взрывоопасном регионе!

Безнаказанность и культ силы, которыми бравируют правители Израиля, объясняются в первую очередь попустительством со стороны тех, кто стоит за спиной наглой антиарабской линии Тель-Авива. Бросается в глаза, что пиратский акт против ливийского гражданского самолета осуществлен вслед за тем, как США сорвали принятие Советом Безопасности резолюций с осуждением агрессивной политики Израиля в отношении Ливана и на оккупированных им территориях.

В Советском Союзе решительно осуждают террористическую акцию Тель-Авива, противоречащую элементарным нормам международных отношений. Пиратским действиям необходимо положить конец. Настало время, чтобы Совет Безопасности в соответствии со своими полномочиями по Уставу ООН принял действенные меры для прекращения преступлений Израиля, создающих прямую угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами».

Резолюцию с осуждением этого случая не приняли из-за вето США. Вечные двойные стандарты.