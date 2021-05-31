{ 31 мая 2021 }

Образование в Китае

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Тема отмены ЕГЭ в связи с выборами в этом году подсвечивается больше, чем обычно. Особенно среди левых, среди КПРФ, которая считает свертывание дистанционного обучения своей победой.

Но критики ЕГЭ почти всегда не предлагают альтернативы. Коммунисты обычно имеют в виду советскую послевоенную систему, не говоря, как они будут бороться с злоупотреблениями и доступом провинциалов в вузы крупных городов. КПРФ часто приводит в пример Китай, но если она хочет и образование как в Китае, то избирателям стоит быть осторожными.

Как пишет журнал Economist, в Китае очень большой разрыв между бедными и богатыми, сельскими жителями и горожанами в доступности высшего образования. В Китае обучение в старших классах школ платное, часто для бедных это дорого. Семьям мигрантов, которые переезжают из сел в города не предоставляют, места в городских школах: нужно или идти в частные, или оставлять детей в селе. Непосредственно приём в вузы тоже не способствует социальному лифту. В 2003 году произошла реформа, и в вузы стали принимать не только по тестам, но и по «талантам», например, в искусстве или спорте. На дополнительные занятия у бедных денег и времени меньше, а в селах мало возможностей.

В результате только около 1/5 мест в китайских вузах занимают выходцы из сел, а в топовых вузах разрыв ещё больше. В Пекинском университете — самом престижном в стране — только 1/10 поступивших не из столицы. В Москве в престижных вузах такого соотношения не бывает.

Критики ЕГЭ, возможно, хотят этого же, но стесняются сказать. Та же КПРФ может провозгласить, что лучшее образование было при Сталине, когда в школах было платное обучение, из колхозов просто так не выпускали. Но нужно об этом сказать, чтобы бедные избиратели знали, за что они голосуют, кроме отмены ЕГЭ.

Методичка


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