{ 31 мая 2021 }

Президентские ходоки

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Как только Путин и Байден определились с датой рандеву, так всем стало срочно «надо» поговорить хотя бы с одним президентом.

Лукашенко с горящими пятками прискакал в Сочи готовый на всë, даже искупаться, но о чем договорились за закрытыми дверями, никто так и не узнал. При этом Батька проявил прямо-таки невиданную прыть, успев посовещаться и с Мишустиным в Минске, и с Путиным в Сочи (что мешало сделать всë это в южной столице России – тоже тайна за семью печатями).

В это время в Киеве испытали острую необходимость общения с президентом Байденом. Как можно догадаться – ДО встречи Байдена с президентом Путиным. Ради этого Владимир Зеленский готов прямо сейчас даже не искупаться, а пуститься вплавь до самого Вашингтона. Ведь там, как на грех, именно сейчас начали рассматривать возможное украинское вмешательство в американские выборы 2016 и 2020 года. И здесь украинскому президенту есть чем поделиться и есть о чëм промолчать.

Сколько ещë «ходоков» увидят приëмные двух президентов – загадка. Главное, чтобы в суматохе назойливых просителей не забыли о главной встрече. И договорились о пролëте над Белоруссией.

Методичка


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