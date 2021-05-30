Екатерина Шпица ко всему относится философски

В «Москвариуме» на ВДНХ прошел специальный показ мюзикла «Сон в летнюю ночь» с участием цирковых артистов и морских животных. Мероприятие посетили артисты российского шоу-бизнеса и звезды спорта: Нюша и Игорь Сивов, Виктория Лопырева, Алексей Кортнев и Амина Зарипова, Наталья Бочкарева, Екатерина Шпица, Анна Чурина, Ирина Пудова, Алексей Куличков, Андрей Пономарев и Екатерина Директоренко.

«Москвариум» открывает третий сезон мюзикла с участием морских животных и цирковых артистов «Сон в летнюю ночь». Уникальное шоу будет проходить на водной сцене одного из крупнейших океанариумов Европы все лето. Это мюзикл на воде, не имеющий аналогов в мире. В представлении участвуют морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры и синхронистки. Под куполом создана специальная система подвесов для выполнения номеров различных жанров. Цирковые артисты показывают трюки на высоте десяти метров над зрительным залом и гигантской водной чашей, где выступают морские животные.

Главными звездами мюзикла являются дельфины, морские львы, морж и косатки. По замыслу режиссера Михаила Миронова животные получили отдельные роли. В основе мюзикла сказка о любви и дружбе, написанная специально для «Москвариума». Режиссерско-постановочную группу вдохновляли древнерусские традиции и обряды славянского праздника Ивана Купала. Представление сопровождают 5D-эффекты: ароматы океана, туман и морской бриз. Одним из главных украшений мюзикла являются 32 танцующих фонтана, которые взлетают на высоту 9 метров.

Гостей ждал настоящий праздник. До начала представления для детей и взрослых провели творческий мастер-класс по изготовлению украшений из живых цветов. Весь этаж перед входом в зал был декорирован искусственными цветами-анемонами высотой до двух метров. Помимо фуршета и яркой фотозоны для приглашенных была подготовлена анимационная программа по мотивам народных игр и сказок. После представления к гостям вышли главные герои мюзикла: богатырь Богдан, красавица Таисия и дочь Травника Ася, с которыми мог сфотографироваться и пообщаться каждый присутствующий.

Анна Чурина пришла на показ вместе со своей взрослой дочкой — и ее подругой. Актрису поразили косатки: «Косатки нас поразили! Первый раз видела их вживую, просто потрясающе. Нам повезло, мы увидели трех косаток. Очень понравился номер в сочетании акробатики и хореографии под музыку «Кармен». Но сложно выделить в шоу что-то одно, потому что все сложилось в одну феерию. Впечатления, как в детстве — восторг! Получила заряд положительных эмоций, с которыми сейчас вернусь в жизнь и работу с улыбкой на лице. На шоу каждый получит массу впечатлений: как взрослый, так и ребенок».

А вот ее коллега Екатерину Шпицу поразили все, ко был задействован в шоу: «Косатки, дельфины, моржи, морские львы и… воздушные акробаты — мне очень нравится это сочетание в шоу. Оно оставляет после себя благостные ощущения. Мне нравится во всех спектаклях философия. Это всегда не просто развлечение, а повод задуматься о высоком, добром, светлом, прекрасном. Главное потом обязательно обсудить это с детьми: не оставлять как воспоминание о развлечении, а поговорить о том, в чем же смысл спектакля. Все мы хотим любви, счастья, благополучия, и задумываться об этом важно и необходимо. Дети разные: кто-то раньше психологически созревает для таких шоу, кто-то позже, но мне кажется, что с детьми лет с 5-6 уже будет что обсудить «по-взрослому». Нужно обязательно искать общие точки соприкосновения с детьми. Обязательно должны быть у семей такие мероприятия, на которые могли бы сходить с детьми и потом от сердца к сердцу поговорить об увиденном. Именно эти теплые моменты бесед с родителями об искусстве и творчестве, о многообразии мира, в котором мы живём, запоминаются нашим детям и служат тёплым воспоминанием на всю жизнь, а такой спектакль — это замечательный повод и способ укрепить семейные узы и, конечно, получить удовольствие и новые знания!»

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото автора.