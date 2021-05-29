«Психея» выпустила личный и экспериментальный альбом

Релиз альбома «Видения» петербургской группы «Психея» состоялся 28 мая 2021 года. Лидер группы Дмитрий «Фео» Порубов, ставший не только автором музыки и слов, но и продюсером записи, признается, что диск получился экспериментальным.

- Это, несомненно, очень личный и экспериментальный именно по лирике для меня альбом, я работал с новыми стилистическими построениями, ритмикой и конкретно песенными структурами, кое-где выверяя прям до каждой гласной текст песен! – рассказал он «Нашему радио». – Хотел добиться максимальной мелодичности и певучести, не знаю, насколько это удалось, судить слушателям.

В этом году «Психея» отмечает свое 25-летие, а ее предыдущий альбом «ПесниТрущобНадеждыРазбитыхСердец» (часть 2) увидел свет в 2014 году.