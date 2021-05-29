{ 29 мая 2021 }

Майлз Теллер сыграет главную роль вместо Арми Хаммера

Рубрики: [Кино]  

Майлз Теллер сыграет продюсера Альберта С. Радди в предстоящем сериале Paramount Plus «Предложение», в котором подробно рассказывается о закулисной истории создания «Крестного отца». Эта роль первоначально предназначалась Арми Хаммеру, который покинул проект из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

«Предложение» расскажет о том, как оскароносный продюсер Альберт С. Радди работал над экранизацией криминального романа Марио Пьюзо «Крестный отец» в 1972 году. Мини-сериал Paramount Plus будет состоять из 10 серий.

В дополнение к главной роли Теллер будет исполнительным продюсером «Предложения». Актер известен своими ролями в фильмах «Одержимость», «Лови момент», «Дивергент» и «Дело храбрых». Майлз Теллер также снимется в фильмах «Топ Ган: Мэверик» и «Голова паука».

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