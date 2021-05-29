«Вампиры средней полосы» с фигой в кармане

Я мистику люблю. Я ее ценю. Хорошая отечественная мистика есть — «Небесный суд», например, Алены Званцовой. Или ее же «Московские сумерки».

Понадеялся, что «Вампиры средней полосы» будут на том же уровне. Благо, уже снимают не кое как. Но — увы..

Несмотря на одобрительный гул в соцсетях, дескать, ай, хорошее кино — сказать об этом сериале что-то хорошее могу с трудом. Ну разве анимация с кровью и аортами неплохая.

Сюжет нудный, рыхлый и плохо сделанный. Идея — все по Лукьяненко. Чистый плагиат. Хорошие вампиры и плохие вампиры. А также их охранители. Нового — ноль.

Потом долго считают трупы. Их много ив них можно запутаться.

Компьютерные мульки со Стояновым — так себе. Детский сад.

То есть сериал — на троечку с большим минусом. Сам по себе.

Но нужно знать нашу творческую богему. Она ж ничего не сделает просто так. Надо ж с выворотом. С дерьмецом. А как же — как можно взять денежки на прокорм у Правительства Москвы — и не наложить кучу в эту руку? Да за кого вы творческую богему принимаете?

Для начала они обгадили Смоленск. А что? Ведь понятно же, что доблестная богема может видеть только задницей. Исторически так сложилось. Чего уж там…

Красивые планы — только Храма. Почему? Не знаю, как это относится к вампирам. Наверно, потому, что в городе это самое красивое. остальное — из рук вон плохо.

Больница настолько обшарпанная, что я и в Союзе таких не видел. Больничные койки из 60-х годов. Надо отметить, что в Смоленске я бываю частенько — так вот с больницами там все в порядке. И кровати больничные уже вполне современные, и томографы — рабочие. И, заметьте, шприцы ОДНОРАЗОВЫЕ. Как и маски у медработников. То есть действие происходит в наши дни.

И совершенно излишен сарказм Стоянова (типа шутки) насчет дорог в городе. Там он собирается идти на прогулку «по красивым и чистым смоленским улочкам», на что его внук-вампир удивляется — где ж ты видел такие улицы в Смоленске. А тот задушевно отвечает, дескать нам после войны все улицы чистыми кажутся. Душевная реплика.

Ну что ту скажешь — художник так видит. Через глаз в заднице. Или хочет видеть.

Например, старые-престарые машины, на которых ездят опера. И единственная красивая современная машина — у кого бы вы думали? Правильно, у охранительницы Догилевой, которая мать города по совместительству.

Н у что еще говорить на это? Что в Смоленске масса новостроек? Пробки из новых заграничных машин? Красивые улицы и проспекты с цветами и озеленением? В больницах стеклопакеты и современное оборудование? Зачем? Всем этим словам вопреки — просто фильм. С сюжетом, Которые схавали уже масса людей. Чтобы у них отложилось на подкорке — как все плохо в провинции. Какой-то там секретный кадр.

Сработало? А как же…

Вон — восхищаются.

Ну а некий режиссер — Антон Маслов — явно не Тарковский, и даже не Михалков. Но ведь с фигой в кармане. По традиции.