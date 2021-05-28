Продолжая развлечения вокруг и на тему Белоруссии, рижская мэрия и латвийский МИД торжественно заменили на международном спортивном турнире, проходящем в столице Латвии, белорусский государственный флаг на флаг белорусской оппозиции. Кто им эту гениальную идею в их не слишком сообразительные чиновничьи головы вложил, гадать не будем. Вполне могли и сами дотумкать — с них станется. Но последствия этого уже достаточно серьёзны, а могут быть ещё серьёзнее. И тут всё только от Лукашенко зависит.

Флаг есть символ государства. Можно к этому относиться серьёзно, можно наплевательски, как латыши, но, вообще-то то, что произошло в Риге — вполне резонный повод для объявления войны. И если вдруг она начнётся, Латвия у Белоруссии не выиграет. Даже не потому, что у обеих под боком Россия, а просто по определению. Не тот масштаб страны, не те параметры вооружённых сил. По чести говоря, с кем Рига может смело задираться, так это с Молдавией или Эстонией. Ну, или с Люксембургом, если на минуту представить себе, что они соседи…

Пока что Лукашенко ограничился тем, что в посольстве Латвии в столице Белоруссии наступает вынужденный перерыв в работе, поскольку весь его личный состав, включая посла, должен в кратчайший срок отбыть на родину. Останется завхоз, за зданием ухаживать, да и хватит. Что будет дальше, предсказывать не возьмёмся. Во всяком случае, флаги Латвии пока нигде, в том числе в Риге, на флаги Латвийской ССР не заменяют. Ну, пускай скажут спасибо и на этом. Что им в конце-концов, первый раз государственность терять? За последние сто лет уже было. Ну, может не помнят…