Богатство русского языка способно наделить любое слово всем многообразием смыслов и оттенков. Чуть иной контекст или интонация – и всë меняется. Не стало исключением и слово космос. Сохраняя своë первоначальное значение в виде «безвоздушного межзвездного пространства», космос с лëгкостью может превратиться как в синоним величия («ты просто космос»), так и стать категорией личного провала («ну просто космический ……б).

Дмитрий Рогозин хоть и пишет стихи, однако же раз за разом забывает о старой истине: «Молчание – золото». Выглядит так, словно бы глава «Роскосмоса» не знает, что «Ну как тебе такое, Илон Маск» – это, прежде всего мем, в результате каждое публичное выступление коварного южноафриканца становится поводом для заочного соревнования с «заносчивой Вандербильдихой».

Вот и телемост с Маском в рамках форума «Новое знание» крепко уязвил самолюбие нашего космического «рубахи-парня». «Это был такой вау-эффект. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», — сказал Рогозин.

Вау, или не-вау, судить не нам, но организаторы форума выступлением Маска остались очень довольны и, вероятно, горды. А организовывал форум сами знаете кто (да и как не знать, если сразу три российских региона сразу же изъявили желание стать стартовой площадкой хоть для «Тесел», хоть для «Фальконов», хоть для «Кибертраков»). Вот и догадайся, кому отвечал Рогозин – Илону Маску или этим самым организаторам.

Хотя в который раз лучше всего главе Роскосмоса ответила жизнь – неизвестные вандалы (хотя по характеру рисунка, скорее, неравнодушные к русскому космосу художники) разрисовали корпус второго космического корабля «Буран», не первый год покрывающегося пылью времен и птичьим помëтом в заброшенном ангаре на Байконуре, на что Рогозин немедленно откликнулся желанием «забрать в музей». Будто бы до этого что-то мешало.

Одним словом, интересный вы мужик, Дмитрий Олегович. Но не орëл.