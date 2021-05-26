{ 26 мая 2021 }

Парадоксы

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Русская либеральная интеллигенция весьма склонна к истерике. У неё вечно трагическое выражение лица и готовность немедленно зарыдать.

Экстравагантное задержание Романа Протасевича вызвало у них редкий ураган эмоций, несмотря даже на чудесную майскую погоду и воскресенье. Шашлык застрял в глотке всякого свободолюбивого человека, водка пошла носом, и слёзы (естественно) ручьём потекли из глаз.

Очевидно, многие представили сцену из сериала «Тегеран», где двое израильтян — Шира и Йони — приходят в ужас, когда их самолёт совершает вынужденную посадку в исламской республике. Жуть…

Вот только Роман Протасевич — не мирный дауншифтер Йони.

В 2014 году по зову сердца Протасевич отправился на Украину, где напитался идеями «майдана» до такой степени, что отправился воевать в Донбасс под знамёнами нацистов батальона «Азов».

Собственно, одного этого факта вполне достаточно, чтобы любой нормальный русский человек почесал в затылке, хмыкнул и сказал что-нибудь вроде «Бог не Ерошка — видит немножко». И ещё: «Пусть Батька с ним теперь до упора разберётся».

Для меня, скажем, всякий ветеран любого украинского добробата достоин если не могилы, то места в тюремной камере точно. Просто для гармонии.

И то, что инструментом высшей гармонии в этот раз стал белорусский авиадиспетчер, меня вполне устраивает.

В мире бывают ещё и не такие парадоксы.

Сергей Мардан


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