Окно возможностей

Важнейшим из всех искусств для России-2021 по-прежнему остаëтся Советский Союз, так что, несмотря на опасность исторических параллелей, после тет-а-тет политеса глав МИДов в Рейкьявике, саммит Байдена-Путина пройдëт не где-нибудь, а в Женеве.

Как известно, у «крупнейшей геополитической катастрофы XX века» нет своего Компьенского вагона, но на месте персонала бывшей правительственной дачи «Вискули» стоило бы проверить противопожарные меры.

К встречам подобного рода готовятся долго и много, а усилий тратится ещë большей. И каждый день из трëх оставшихся недель организаторы переговоров, наверняка, проживут как на вулкане, в ожидании «не случилось ли чего». Ведь ещë в субботу было всë нормально, а ко вторнику в центре Европы бесполетная зона размером с Белоруссию (собственно, это и есть Белоруссия). Никакого здоровья не хватит всë предусмотреть.

Главный парадокс запланированного «окна возможностей» заключается в том, что при взаимной симпатии и доброй воле Путин и Байден могли бы достаточно быстро и эффективно решить примерно половину мировых проблем (а подключив председателя Си и канцлера Меркель – вообще все).

Но пока что всë идëт к тому, что Байден, в лучшем случае, извинится за своë «Хмм, да» в ответ на известный вопрос, взамен же Путин пообещает какое-то время не нагнетать. Не на Украине, а вообще. Ведь главное, чтобы не было войны.