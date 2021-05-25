Чёрт его знает, отчего люди такие разные. Один вишнёвые и яблоневые сады сажает, красоту наводит, другой через много лет землю эту к рукам прибирает и под топор деревья пускает. Продать же можно! Деревья на дрова, землю под дачи… Один заводы или фантазийные особняки строит, удивительные архитектурные и дизайнерские решения находя, другой прикидывает калькуляцию, на тему того, как было бы хорошо на этом месте многоэтажный скворечник построить, квартиры в котором ему большой доход принесут, или торговый, а то и офисный центр, и непременно сгорит мешающий ему дом или ещё что с ним произойдёт. И НИИ сгорит, как сгорел ИНИОН, а завод снесут. Помнится, когда «Манеж» спалили, Лужков его с такой скоростью восстановил, ахнуть не успели. Но то Лужков, а то Собянин. Другой мэр, другие приоритеты. Бордюры, плитка…

Один создаёт университет, научно-исследовательский институт, музей, научную школу, больницу. Для другого — это источник потенциального дохода, который только выжать из него нужно, убрав с дороги тех, кто этому мешает. А останется после что, или нет — какая разница. Отчего наиболее уязвимыми оказываются самые сложные и нужные стране и её населению институции, попавшие на глаза чиновникам, которые мгновенно во главу их ставят кого-то из социально близких и радостно выедают потом с его помощью всё, что только могут, оставляя в лучшем случае пустую скорлупку с названием. А в худшем и её не будет: оптимизируют и сольют с другими такими же так, что и следа не останется. Говори про это, не говори, пиши, не пиши… Страшной разрушительной силой наши эффективные менеджеры обладают. Никаким оккупантам с ними не сравниться. Тем и не снилось то, что эти со страной делают.

Что особенно обидно, движет ими явно одна только алчность, да ощущение полнейшей безнаказанности. Нет и не может быть на них укорота, разве что, один с другим поссорятся, или клан на клан пойдёт, стенка на стенку. И то президент разведёт по углам нашего политического ринга, не даст одним других придушить. Он же у нас гарант? Гарант. А что и кому тут ему надо гарантировать, вопрос более, чем спорный. И новый кто на это место придёт, лучше не будет. Скорее, хуже. Вон, Медведев уже приходил. Столько успел напортачить… Так что, как живётся, так и будем жить. Без особой справедливости, но и без особых репрессий. С диким неравенством и явной эволюцией в сторону Латинской Америки с её бандидос, местными каудильо и епископами в громадных соборах, но пока ещё не став пеонами или нищими индиос в горных рудниках. Спасибо и на том. Могло, наверное, быть и хуже. А вот лучше — вряд ли. Нету у нас таких традиций…