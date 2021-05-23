Франция на Евровидение впервые за 30 лет заняла второе место

От неё выступала французская Манижа — мультифранцуженка Барбара Прави, которая часто обращается к теме феминизма, прав женщин, насилия. Но внешне Прави больше похожа на стереотипную француженку, чем Манижа на русскую. Прави профессионально написала песню под Евровидение, как автор имея опыт победы на детском конкурсе.

Прави может праздновать не только успех в голосовании, где второе место часто воспринимается выше первого (первое — политика, второе — народное). Ей вручили два приза Marcel Bezençon Awards — она выиграла официальное голосование среди журналистов и комментаторов.

Феминистки могут быть довольны и без 9 места Манижи.