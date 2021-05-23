{ 23 мая 2021 }

Гастербайтерка в красном комбинезоне

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Один из виднейших наших продюсеров прошёлся по Евровидению и песне там представляющей Россию Манижи, презрительно обозвав её гастербайтеркой в красном комбинезоне. И тут, не в защиту Евровидения, которое автору не то, что защищать, но и смотреть западло, хотелось бы сильно удивиться. Не то, чтобы это что-то могло в сложившейся ситуации поменять, отнюдь. Она сама так или иначе разрешится. Но чего ради этот уроженец Махачкалы решил, что для москвичей или омичей он лучше той, которая родилась в Душанбе? Только потому, что он пожилой лысый богатый еврей, а она молодая таджичка? Интересное кино! Так они даже и родились в одной стране — она ещё до распада СССР на свет появилась!

Национально-классовая спесь у наших богатеньких буратинок какого угодно происхождения и с какой угодно репутацией — вещь уже привычная. Как же, они с российским паспортом давно ходят, а эти, понаехавшие, недавно. Опять же, кто такие, все эти гастарбайтеры в их комбинезонах, по сравнению с мордатым хамлом в дорогом костюме? Они должны дорожки мести, на кассе в дешёвых магазинах сидеть и на стройках работать, а не по конкурсам ездить и популярность зарабатывать. Ишь, место своё позабывали! И, главное, человек этот искренне уверен, что оскорбляя гастарбайтеров, толку и пользы от которых стране на два порядка больше, чем от него и таких, как он, он полностью в своём праве. Аристократия помойки…

Помнится, автор как-то в соседней «Шоколаднице» шуганул от души шпанистую девицу, которая с неимоверным презрением злобновато цедила мальчику-официанту интеллигентного, но восточного вида: “ну ты, киргиз”. Учили с детства с крайней неприязнью реагировать на любую форму расизма и на каких угодно расистов. Как правило — это такая дрянь… Причём, что особенно противно, среди людей этого типа представителей национальных меньшинств — как говаривали когда-то, «нацменов», более, чем достаточно. Вдруг прорастает из глубин их глубоко провинциальной души, такой великорусский шовинизм — отойди-подвинься. Вот и с продюсером нашим тот самый случай. Сказано было про таких, как он: «Были и мы рабами в земле египетской», да он, наверное, не в курсе…

Евгений Сатановский


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