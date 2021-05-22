Нам бы с Чехией справиться…

Много сказано высоким начальством о недопустимости переписывания истории Великой Отечественной войны. О том, что снос памятников героям войны, павшим воинам и советским полководцам — это кощунство и преступление. Да и с точки зрения нормальных, обычных людей, та же Чехия, Польша или Эстония этими действиями заслуживают статуса недружественных России государств куда больше, чем идиотскими вымыслами насчёт приключений Петрова и Боширова. Хотя Эстонии есть что вменить и по части русского языка и обращения с её русскоязычным населением. А между тем, эти страны в политике уничтожения памяти о войне, не единственные. И особо далеко искать других, кто этим занимается, не приходится — они рядом.

Взять хотя бы тот же Азербайджан. Хотя тут наши политики и дипломаты молчат, как воды в рот набрали. Все памятники и мемориальные знаки, которые связаны с уроженцами этой республики, включая полководцев, имевшими «неосторожность» быть армянами, уничтожены или осквернены. Причём устанавливали их на родине этих людей, там где они родились и где веками жили их предки. Даже самое беглое перечисление их имён: министра Тевосяна, маршалов Баграмяна, Бабаджаняна и Ханферянца, адмирала Исакова, сотен и сотен других — генералов, офицеров и рядовых, более чем достаточно для того, чтобы задать более чем неприятные вопросы выпускнику МГИМО президенту Ильхаму Алиеву. Только задавать их никто не будет. Он сам у нас что угодно с кого угодно спросит.

Большие деньги и большие связи позволяют творить всё, что заблагорасудится. Того Азербайджана, который многие помнят и по инерции ему симпатизируют, больше нет. Есть часть Турции, где снос и уничтожение всего армянского или греческого — это норма. Жёстко ксенофобной и расистской, антисемитской и антироссийской в неменьшей степени, чем антизападной. Так что говорить о том, что происходит с памятью о войне с Алиевым — бесполезно. Эрдоган рулит в сегодняшнем Азербайджане, делая там, что хочет, и намерен расширять сферу своего влияния на все тюркские регионы бывшего СССР, включая не только Казахстан и Среднюю Азию, но и добрую половину России. Но этим мы заниматься не будем. Нам бы с Чехией справиться…