Предложено штрафовать из-за непрохождения диспансеризации

Анастасия Ракова не вовремя заговорила о наказании тех, кто не следит за здоровьем.

Вчера Дмитрий Медведев огорошил граждан фразой об обязательности прививки от коронавируса. Не успели они отойти от вчерашнего, как Ракова предложила штрафовать из-за непрохождения диспансеризации. На народном языке эти два события предстанут в виде «бюджетников загонят колоться как в армии, а остальных оштрафуют». Государство влезает в тела населения и уменьшает долю бесплатной медицины.

Ракова могла бы сгладить возмущение, указав на тех, кто в глазах населения плохо себя ведёт. Непоход в павильоны «Здоровая Москва» не является преступлением, за которое легитимно штрафовать. Если, например, предложить ввести дополнительный медицинский акциз на табак и алкоголь, то это будет другое дело. Во-первых, это профилактика вредных привычек, во-вторых, это прямое финансирование здравоохранения. После посещения павильона надо будет идти к врачам-специалистам, а это даже в Москве бывает не так просто, деньги на это нужны.

Акцизом будет определён большой круг плохих граждан — злоупотребляющие вредными привычками, они и будут платить штраф за плохое поведение. Это как введение налога на богатых (тоже плохие для народа граждане), который пойдёт на лечение больных детей. В версии Раковой круг плохих граждан чётко не определён, поэтому понятны страхи и возмущение людей.