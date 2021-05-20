Стало интересно… Американцы изо всех сил упирают на то, что они с нами будут себя вести строго-строго и за всё с нас спрашивать ответ. Особенно по части прав человека. И это на самом деле их обычная практика. У людей, которым не повезло попасться им на историческом пути, никаких прав нет в принципе. Там и бомбить будут, и резню устроят, не разбирая пола и возраста, и напалмом сожгут, и дефолиантами потравят, и ядерную бомбу на голову скинут. Про мелочи, вроде изнасилований, грабежей и обстрелов свадеб и похорон, и не говорим. Но это только им можно. Скажи что-нибудь, насчёт того, что «хороший американец — мёртвый американец», или «лучше быть мёртвым, чем звёздно-полосатым», так взовьются! Докторам не нравятся их собственные лекарства.

В то же время тем, кого они поставили на счётчик, неважно, по какой причине, мало не покажется. Им вчинят и то, что было, и то, чего не было, и то, чего быть не могло. Пропесочат, прогонят через санкции и прополощут, вымазав в г-не по самые уши. Очень уж Америка правами человека обеспечена во всём остальном мире. Жить без них не может. Спит плохо и аппетита у неё нет. При этом сейчас их основная тема — мы и Китай. Нет, Северная Корея тоже никуда не делась, но с ней говорить бесполезно, только валентность тратить. Вот ей никто особо голову и не морочит. Иран… Там с правами человека косо и криво, что есть, то есть, однако Байдену ещё в ядерную сделку с Тегераном возвращаться. Так что Иран американцы особо трогать не будут. А вот Москву и Пекин к ответственности призвать — в самый раз.

Китайцев они сейчас в основном положением уйгуров достают, как раньше тибетцами. Нас — Навальным, правами ЛГБТ и трансгендерами, хотя их-то самих никто не трогает, а если кому-то из отечественных секс-меньшинств хочется тех же прав, которые у их собратьев есть в Соединённых Штатах, включая однополые браки и гей-парады, так можно именно там себя и реализовать: эмиграция в такой ситуации — отличный выход. Что до Навального, тут вопрос намного интересней. Есть ровно один повод для того, чтобы по нему с нами вести разговоры. Если это их человек (в прямом смысле — работающий на кого-то в многочисленных американских спецслужбах), а своих действительно любая разведка мира, если что, пытается выручить. Иначе даже и не принято.

Так вот, если дело обстоит именно так и, к примеру, отягощается с точки зрения отношений агента Навального и его кураторов (пишем об этом без малейшей иронии) тем, что кто-то из них спланировал его триумфальное возвращение из Германии в Россию с последующим лидерством в уличных волнениях и много чего ему обещал, а его внезапно повязали и он получил реальный срок вместо своего условного, тогда совсем другое дело. Пишем объяснительную, к примеру, в ФСБ, или в Кремль Путину — напрямую, и становится хотя бы ясно, с чего ради про гражданина Навального с американцами говорить. Предложения по обмену, то-сё… Как в фильме «Мёртвый сезон», в знаменитой сцене на мосту. Очень духоподъёмно и сентиментально.

Правда, тут может присутствовать изрядная доля риска: ну, как противные русские используют это для дискредитации ценного агента влияния, а то ещё и дополнительный срок ему впаяют, именно на основании соответствующей реляции его поклонников и доброжелателей. Но с точки зрения формальной логики, те свой долг выполнят полностью. Какие к ним ещё могут быть претензии, в том числе у самого Навального? А иначе — извините-подвиньтесь, ребята. Если Навальный целиком и полностью наш, так и сидит он по нашим законам в нашей зоне. Ну, и пускай сидит. Его там кормят, лечат и даже режим соблюдать не заставляют, причём за это никто его не бьёт, что даже странно. Ну и пускай своё досиживает. Выйдет, поговорите.